Борис Джонсон отримав нову роботу: ким працюватиме експрем'єр Великої Британії

На новій посаді Джонсон зароблятиме шестизначну суму, повідомляють в ЗМІ. Його колишні колеги попереджають нових про можливі проблеми.

Експрем'єр Великої Британії і великий друг України Борис Джонсон отримав нову посаду. Він працюватиме в журналістиці і вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail. Про це повідомляє видання POLITICO з посиланням на колишніх колег Джонсона

За написання колонки, за словами одного зі співрозмовників видання, Джонсон заробить "дуже високу шестизначну суму", а ця робота стане першою регулярною журналістською роботою Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році.

Інші співрозмовники видання зауважують, що "зірковий колумніст", не виключено, може стати проблемним співробітником. Колишні колеги Джонсона згадують про проблеми у спільній роботі — міг невчасно здавати матеріали і іноді був просто некерованим.

У відео Daily Mail Джонсон сказав, що колонка, починаючи з суботи, "буде саме такою, як я думаю".

"Можливо, мені навіть доведеться висвітлювати політику — але я, очевидно, намагатимусь робити це якомога рідше, якщо тільки мені не доведеться", — сказав він.

Нагадаємо, що 9 червня експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що йде з посади депутата Палати громад через результати розслідування, пов'язаного з організацією вечірок у його резиденції під час локдауну.

19 травня стало відомо, що Борис Джонсон увосьме стане батьком. Його нинішня дружина повідомила про вагітність.