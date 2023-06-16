В Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа: горить поблизу ТЕЦ (відео)

За даними російських ЗМІ, горять гаражні бокси у місті Дзержинський, а площа пожежі складає 500 кв. метрів.

Сильна пожежа 16 червня сталася неподалік Дзержинської ТЕЦ у Підмосков'ї. Про це повідомляє видання "Вечірня Москва".

За словами співрозмовника видання — джерела в одній з екстрених служб міста Дзержинський, пожежа сталася в автосервісі на вулиці Олексіївській. За попередніми даними, площа займання становить 500 квадратних метрів.

У соцмережах публікують кадри з міста — видно стовп густого чорного диму, що підіймається неподалік ТЕЦ.

За інформацію іншого видання — ТАСС, горять гаражні бокси на вулиці Олексіївській.

За останніми даними, пожежу локалізовано. Розташованому поряд автосервісу вогонь не загрожує.

Нагадаємо, що вночі 16 червня у Курській області в РФ сталася масштабна пожежа на складі з пухом. Для ліквідації вогню було залучено понад 40 осіб та 10 одиниць техніки.

14 червня повідомлялося, що на Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області РФ сталася пожежа. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. У Ростові відбулися масові відключення світла через пожежу на Новочеркаській електростанції.