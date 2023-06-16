Перші жертви: у мережі опублікували невідомі раніше знімки перевезення людей до Аушвіца (фото)

На оприлюднених фотографіях сотні людей, які ще не знають, яка доля їм уготована, ведуть до сумнозвісного табору смерті.

Моторошні фотографії першого перевезення польських громадян в Аушвіц (Освенцим) були виявлені після більш ніж 80-річного забуття. Про це йдеться на офіційному сайті музею Аушвіц-Біркенау.

На цих унікальних знімках, зроблених 14 червня 1940 року, відображено 728 поляків, які змушені йти вулицями Тарнова під німецьким конвоєм.

Нещодавно опубліковані фотографії були випадково передані автору з Тарнова, який отримав їхню відмінність від людини з Канади.

На одній із фотографій видно, як ув'язнених завантажують у потяги, відправляючи їх у сумнозвісний концентраційний табір.

Фото: надано Мареком Томашевським Фото: надано Мареком Томашевським Фото: надано Мареком Томашевським Фото: надано Мареком Томашевським Фото: надано Мареком Томашевським Фото: надано Мареком Томашевським

Інша фотографія показує групу німецьких солдатів, які посміхаються у своїх касках, які охороняють засуджених до смерті громадян.

З 728 депортованих ув'язнених лише 325 людей вижили під час війни, тоді як 292 загинули. Доля решти 111 осіб залишається невідомою.

Серед ув'язнених були солдати, яких захопили в полон під час нацистського вторгнення до Польщі 1939 року. Серед них також були католицькі священники, члени опору, а також студенти середніх шкіл та університетів. Невелику групу польських євреїв також було депортовано. Масова депортація євреїв до Освенцима розпочалася на початку 1942 року.

Директор архіву Аушвіц-Біркенау, доктор Войцех Плоса, зазначив, що люди, що йдуть рано-вранці 14 червня 1940 року під озброєним німецьким конвоєм до залізничної станції в Тарнуві, не знали, куди їх ведуть.

Передбачається, що ці фотографії, всього 96 штук, належали члену німецької поліції, розквартированому в Тарнові. Цьому підрозділу було доручено супроводжувати ув'язнених від лазні у Тарнові, де їх збирали, до залізничного вокзалу.

Фотограф Марек Томашевський передав знімки до музею Аушвіц-Біркенау, сказавши, що для нього як колекціонера історичних артефактів, це був неймовірний сюрприз отримати ці фотографії, які є важливими свідченнями в історії міста та країни.

Марек Томашевський надав музею високоякісні скани всієї колекції фотографій, які тепер стануть важливими візуальними документами, що розповідають про становлення Освенциму та долю в'язнів, які стали жертвами цього табору.

Цей альбом залишається єдиним фотографічним свідченням про прибуття євреїв до Освенцима та інших таборів смерті.

Аушвіц, заснований травні 1940 року, став найбільшою машиною вбивства історія до моменту закінчення війни. Тут було знищено понад 900 000 євреїв, 70 000 поляків та 10 000 людей інших національностей.

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