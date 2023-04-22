Катастрофа "Монтевідео Мару": на дні знайшли корабель часів Другої світової війни (відео)

Японське судно пролежало на глибині близько 4000 метрів з 1942 року, коли затонуло разом із 1060 полоненими.

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Біля берегів Філіппін знайшли уламки японського корабля "Монтевідео Мару", який 80 років тому затонув після торпедної атаки. Про це 22 квітня у Twitter повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз.

Підводний човен "Стерджен" ВМС США 1 липня 1942 атакував "Монтевідео Мару", який на той момент перевозив військових і цивільних, захоплених в полон японськими військами в Рабаулі (Папуа-Нова Гвінея). Як нагадав Ентоні Альбаніз, разом із затонулим кораблем загинули 1060 ув'язнених, у тому числі 850 австралійських військовослужбовців та близько 210 мирних громадян із 14 країн.

"Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть деяку втіху близьким, які довго на це чекали", — прокоментував прем'єр.

Подробиці дослідження наводить видання ABC News. "Стерджен" випустив чотири торпеди за "Монтевідео Мару". Моряки спустили рятувальні шлюпки, але всі вони перекинулися, і корабель затонув менш як за 11 хвилин.

Після найбільшої морської катастрофи в історії Австралії "Монтевідео Мару" 81 рік пролежав на дні Південно-Китайського моря на глибині понад 4000 метрів — це на 200 метрів глибше, ніж уламки "Титаніка". 6 квітня команда на чолі з громадською організацією Silentworld Foundation та спеціалістами-підводниками Fugro вирушила на пошуки корабля за підтримки Міноборони Австралії. Вони виявили судно через 12 днів.

Знахідці передували роки підводного сканування, яке фахівець із підводних човнів Роджер Тернер проводив разом із японськими та американськими колегами. Вони вивчили безліч даних, щоб звузити радіус пошуку, та проводили картографування дна. Під час останньої експедиції вони скористалися отриманими картами, щоб запрограмувати підводний безпілотник, який у результаті і засік корабель, що затонув. Нині цей апарат проводить більш ретельний огляд уламків.

"Ми сподіваємося, що це дасть нам більше підказок про те, як розвивалися події", — зазначив Роджер Тернер.

Фото: The Аustralian

Дослідники оглянули уламки і дійшли висновку, що трюм, фок-щогла та вигин носової частини збігаються з кресленнями "Монтевідео Мару". Вчені не планують піднімати будь-які речі чи людські рештки, лише зберуть усі необхідні дані про катастрофу. Директор Фонду Silentworld Джон Малленс розповів, що мав змішані почуття від знахідки.

"Ми дивилися на могилу понад 1000 людей", — прокоментував він. — "Тут ми втратили вдвічі більше австралійців, ніж за всю війну у В'єтнамі, тож це надзвичайно важливе відкриття для сімей та нащадків. Дуже важливим є технічне завдання, яке захоплює і мотивує, але з іншого боку — людяність. У нас на борту було дві людини, які втратили членів сім'ї, тому з одного боку були оплески, а з іншого — сльози".

Раніше дайвер Пол Дебілла показав нових жителів танкера Gulfland, який затонув у 1943 році після зіткнення з іншим кораблем. Внаслідок краху загинули 37 людей, а тепер останки облюбували безліч видів тварин.