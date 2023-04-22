Катастрофа "Монтевидео Мару": на дне моря нашли корабль времен Второй мировой войны (видео)

Японское судно пролежало на глубине около 4000 метров с 1942 года, когда затонуло вместе с 1060 пленными.

Related video

У берегов Филиппин нашли обломки японского корабля "Монтевидео Мару", который 80 лет назад затонул после торпедной атаки. Об этом 22 апреля в Twitter сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Подлодка "Стерджен" ВМС США 1 июля 1942 года атаковала "Монтевидео Мару", который на тот момент перевозил военных и гражданских, захваченных в плен японскими войсками в Рабауле (Папуа-Новая Гвинея). Как напомнил Энтони Альбаниз, вместе с затонувшим кораблем погибли 1060 заключенных, в том числе 850 австралийских военнослужащих и около 210 мирных граждан из 14 стран.

"Мы надеемся, что сегодняшние новости принесут некоторое утешение близким, которые долго этого ждали", — прокомментировал премьер.

Подробности исследования приводит издание ABC News. "Стерджен" выпустил четыре торпеды по "Монтевидео Мару". Моряки спустили спасательные шлюпки, но все они перевернулись, и корабль затонул менее чем за 11 минут.

После крупнейшей морской катастрофы в истории Австралии "Монтевидео Мару" 81 год пролежал на дне Южно-Китайского моря на глубине более 4000 метров — это на 200 метров глубже, чем опустились обломки "Титаника". 6 апреля команда во главе с общественной организации Silentworld Foundation и специалистов-подводников Fugro отправилась на поиски корабля при поддержке Минобороны Австралии. Они обнаружили судно спустя 12 дней.

Находке предшествовали годы подводного сканирования, которое специалист по подводным лодкам Роджер Тернер проводил вместе с японскими и американскими коллегами. Они изучили множество данных, чтобы сузить радиус поиска, и проводили картографирование дна. Во время последней экспедиции они воспользовались полученными картами, чтобы запрограммировать подводный беспилотник, который в итоге и засек затонувший корабль. Сейчас этот же аппарат проводит более тщательный осмотр обломков.

"Мы надеемся, что это даст нам больше подсказок о том, как развивались события", — отметил Роджер Тернер.

Фото: The Аustralian

Исследователи осмотрели обломки и пришли к выводу, что трюм, фок-мачта и изгиб носовой части совпадают с чертежами "Монтевидео Мару". Ученые не планируют поднимать какие-либо вещи или человеческие останки, лишь соберут все необходимые данные о катастрофе. Директор Фонда Silentworld Джон Малленс рассказал, что у него были смешанные чувства от находки.

"Мы смотрели на могилу более 1000 человек", — прокомментировал он. — "Здесь мы потеряли в два раза больше австралийцев, чем за всю войну во Вьетнаме, так что это чрезвычайно важное открытие для семей и потомков. Очень важна техническая задача, которая захватывает и мотивирует, но с другой стороны — человечность. У нас на борту было два человека, у которых были потерянные члены семьи, поэтому с одной стороны были аплодисменты, а с другой — слезы".

Ранее дайвер Пол Дэбилла показал новых жителей танкера Gulfland, затонувшего в 1943 году после столкновения с другим кораблем. В результате крушения погибли 37 человек, а теперь останки облюбовали множество видов животных.