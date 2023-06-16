"Дочка мільярдера": 10-річна зірка TikTok носить брендовий одяг та має свій Mercedes

Юна Му Абрахам збирає мільйони переглядів у TikTok, демонструючи свої дизайнерські речі та розкішний стиль життя. Однак мама дівчинки Емілі розповіла, що "дочка мільярдера" не отримує всього, що хоче.

10-річна Му Абрахам із Великобританії, яку в соціальних мережах називають "дочка мільярдера", часто одягається з ніг до голови у дизайнерські речі, такі як Gucci та Hermes, та сяє діамантами. Про це пише The Mirror.

Коли більшість дітей мають мініатюрні іграшкові сумочки та машинки, у юної зірки TikTok вже є її власний Mercedes G Wagon і сумка Louis Vuitton вартістю 2 000 фунтів стерлінгів. Її батьки, Адам та Емілі Абрахам, які керують магазином елітних товарів у Лондоні, називають себе мільярдерами, проте їхні статки невідомі.

Му вперше прославилася у TikTok минулого року, коли її відео стало вірусним. У ньому дівчинка випадково підрахувала вартість свого вбрання на 58 500 фунтів стерлінгів, включаючи годинник за 10 000 фунтів стерлінгів і намисто за 4 000 фунтів стерлінгів. Багато що з дорогих речей дісталося їй від батьків як сімейні подарунки.

"У неї є кілька маленьких дизайнерських сумок, які ми збирали для неї протягом багатьох років, Louis Vuitton Nano Speedy – її кохана", – розповіла її мати Емілі.

У недавньому відеоролику, знятому знаменитим майстром з виготовлення автомобілів на замовлення Янні Чараламбусом, Му отримала свій Mercedes-AMG G63 кольору металік. Дівчинці подарували автомобіль за вісім років до того, як вона зможе водити його згідно із законом. На інших опублікованих кадрах у соцмережах видно, як вона ходить магазинами Harrods, купує своєму батькові 36-річному Адаму приватний літак і роздає готівку незнайомцям на вулиці.

45-річна Емілі каже, що її молодша дитина не розпещена, хоча й знає, що вона привілейована.

"Я розумію, що багато відео створюють враження, що Му розпещена, але люди не бачать, що відбувається за лаштунками. Вона, звичайно, не отримує всього, чого хоче, і дуже цінує те, що отримує, тому що бачить, скільки праці йде на те, щоб мати можливість купувати ці речі", — сказала мама юної зірки соцмереж.

45-річна Емілі каже, що її молодша дитина не розпещена, хоч і знає, що вона привілейована Фото: brit

Емілі пояснила, що Му розуміє цінність своїх розкішних товарів та дуже цінує дизайнерські бренди, які їй дістаються. Крім TikTok, дівчинка дебютувала на подіумі цього тижня на Лондонському тижні моди, що стало для неї "дійсно хвилюючим моментом".

"Ми ходили за покупками в Harrods перед показом, і Му вибрала собі чудову сукню, яка тепер стала її улюбленим вбранням. Вона любить Zara і в повсякденному житті носить більше вуличного одягу, але я була рада відзначити цю подію чимось більш екстравагантним для неї", — сказала Емілі.

Для свого віку Му має досить вишуканий смак і любить свіжі морепродукти, у тому числі креветки, обгорнуті золотим листям. 10-річна дівчинка дуже хоче піти стопами своєї матері та планує якось розпочати кар'єру у світі моди.

"Вона хотіла б стати діловою жінкою, як її мама, і очолити сімейний бізнес. Вона вже чудово розуміється на сумках, годинниках та ювелірних виробах, які ми продаємо, включаючи Chanel, Hermes та Rolex. Їй подобається спостерігати за тим, як працюють усі частини бізнесу, і вона виявляє великий інтерес до світу дизайнерів", — каже Емілі.

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