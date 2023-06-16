Село у Швейцарії дивом уціліло, коли на нього мало не "звалилася гора" (фото)

За словами геологів, від гори відвалилося від 1,5 до 1,9 мільйона кубометрів породи. Безпеку місцевим мешканцям досі гарантувати не можна.

Село Брієнц опинилося на волосині від загибелі через те, що на горі прямо над нею стався зсув. Каменепад пронісся повз всього за одну ніч. Про це пише ВВС.

За словами місцевої влади, вони евакуювали всіх 84 мешканців до того, як могла б статися трагедія. Пік Інсел впав незадовго до півночі у четвер 15 червня. Понад 1,5 мільйона тонн гірських порід пронеслися поряд із селом уночі.

Повідомляється, що місцева влада оглянула село вранці. Як виявилось, жодних ознак пошкоджень у будівель не було.

"У селі немає жодних ознак пошкоджень, а кам'яна маса зупинилася прямо перед селом", — заявила місцева влада.

Повідомляється, що зсув зупинився прямо перед сільською школою.

Село Брієнц Фото: Shutterstock

Геолог Штефан Шнайдер заявив, що від гори відвалилося від 1,5 до 1,9 мільйона кубометрів породи. За його словами, каміння повалило дерева, як сірники, і зруйнувало невелику хатину в полі над Брієнцем.

У матеріалі йдеться, що після обвалу влада оголосила про найвищий рівень небезпеки для найближчих до Брієнца населених пунктів. Жителям самого Брієнца доведеться зупинитися у ремені перед тим як повернутися додому.

Геолог Андреас Хувілер сказав, що безпеку поки що не можна гарантувати.

"Ми повинні стежити за рухом гірської маси, що обвалилася, найближчими днями. Вона ще може зміститися, наприклад, у разі дощу", — сказав він.

Село Брієнц Фото: Shutterstock

Однак додав, що мешканці з високою ймовірністю зможуть скоро повернутися додому.

Нагадаємо, що над Еквадором пілот ледве вижив, коли величезний птах пробив лобове скло літака. Кров заливала очі, а розбите скло заважало огляду, але льотчик все ж таки твердою рукою тримав штурвал і зумів безпечно приземлитися.

Також повідомлялося, що чоловік розповів у мережі, що виявив заховану "застиглу в часі" квартиру. Він знайшов прихований будинок близько трьох років тому, але тільки недавно ризикнув повернутися до нього, щоб дослідити його та зробити нові фотографії.