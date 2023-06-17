Може відволікати водіїв: в Англії висловилися проти освітлення статуї голого чоловіка (фото)

"Статуя Йоксман" — близько восьми тонн литої бронзи — з'явилася біля однойменного села на жвавій автостраді в Саффолку 2021 року. Тепер до неї пропонують додати ще й підсвітку.

Мешканці англійського села розкритикували плани підсвітлювати у нічний час восьмиметрову статую оголеного чоловіка, що стоїть уздовж дороги біля села Йоксфорд (графство Саффолк). Про це повідомляє The Mirror.

"Статуя мешканця Йоксфорда" — близько восьми тонн литої бронзи — з'явилася біля однойменного села у 2021 році. Її створив місцевий скульптор Лоуренс Едвардс.

"Статуя Йоксфмена"

Тепер з'явилася ідея зробити монумент помітнішим у нічний час. Проте місцеві жителі розділилися щодо того, чи варто її підсвічувати вночі.

Компанія Wilderness Reserve Limited подала заявку на встановлення освітлювальних пристроїв, які повинні включатися у сутінках та вимикатися у встановлений час.

"Статуя Йоксмана"

Представники Археологічних служб не заперечували проти такої пропозиції, однак у парафіяльної ради Йоксфорда заперечення все ж таки знайшлися.

"Статуя Йоксмана"

Крім того, що це може "нашкодити місцевій дикій фауні та біорізноманіттю", статуя також знаходиться на повороті дороги з обмеженням швидкості, і будь-яке освітлення може "відвертати увагу транспорту, що проїжджає".

До того ж освітлена статуя може спричинити незручність мешканцям, які живуть навпроти або поруч із нею.

Парафіяльна рада одноголосно вирішила, що не може підтримати заявку і виступає проти планів освітлення цього предмета мистецтва. Дехто також сказав, що вважає наявність додаткового освітлення небезпечним.

"Це змінить природне середовище дикої природи, яка перебуває під загрозою зникнення, таких нічних тварин, як кажани, сови й метелики", — висловився один із місцевих жителів.

Нагадаємо, що провокаційна статуя русалки стурбувала жителів півдня Італії ще до її відкриття. Фото, зроблені під час встановлення монумента, з'явилися у соціальних мережах та обурили декого.

Також повідомлялося, що в Мексиці вперше знайшли статую божества майя Кавіля.