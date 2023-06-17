Очікують диверсії РФ: НАТО запускає центр захисту підводної інфраструктури

Існує високий ризик, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході.

Північноатлантичний альянс введе в експлуатацію новий центр, який займатиметься захистом підводних трубопроводів та кабелів. Це рішення приймається у світлі невідомої досі атаки на Північні потоки і побоювань щодо можливості кібератак з боку Росії. Про це повідомляє видання AP.

"Загроза розвивається", — заявив генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вірманн, який очолює спеціальний підрозділ, що займається цією проблемою, після того, як міністри оборони країн НАТО дали зелене світло створенню нового центру.

Новий центр НАТО із захисту підводних трубопроводів та кабелів буде розміщений у Нортвуді, що знаходиться на північному заході Лондона.

"Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Є високий ризик, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході", — сказав Вірманн журналістам у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Через Північне море протягнуто приблизно 8000 кілометрів нафто- та газопроводів, що наголошує на важливості безпеки та захисту цієї області. Одночасно слід зазначити, що системи підводних кабелів та мереж неможливо спостерігати цілодобово, що створює потенційну вразливість для можливих атак та саботажу.

Щороку в усьому світі реєструється близько 100 інцидентів, пов'язаних із пошкодженнями підводних кабелів. Часто буває важко визначити, були ці інциденти навмисними чи випадковими.

Нагадаємо, що стало відомо, що офіційна Варшава шукає підтримки у Німеччини, щоб запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба". Це робиться для того, щоб Польща могла відмовитися від угоди щодо купівлі російської нафти наступного року, 2023 року, без сплати штрафів, повідомили два джерела, знайомі з переговорами.

А ТОВ "Оператор ГТС України" (ГДТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System бажають побудувати газопровід і газовимірювальну станцію з боку Gaz System, а також реконструювати компресорну станцію з боку ВДТСУ.