Хоче дати "потерпілим росіянам": Абрамович відмовився виділити £2,3 млрд Україні, — ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович відмовився передати Києву кошти від продажу клубу "Челсі", пишуть журналісти. Британський уряд не схвалив його бажання виділити частину коштів і на "потерпілих від війни росіян".

2,3 мільярди фунтів стерлінгів, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі" понад рік тому, можуть не дійти до України, і Київ їх може взагалі ніколи не побачити. Російський олігарх Роман Абрамович не підписав угоду про передавання цих коштів Україні. Своє рішення він обґрунтував необхідністю передати частину цих грошей також і "росіянам, що постраждали від війни". Але британський уряд на такий крок не погодився, тож рахунки Абрамовича залишаються замороженими, пише Daily Mail.

Роман Абрамович хоче, щоб істотна частина грошей дісталася "росіянам, які постраждали від війни". Але уряд Великої Британії не погодиться з цим, поки на Росію накладено санкції через її вторгнення в Україну. Найцікавіше те, що Роман Абрамович сам перебуває під західними санкціями і при цьому має дати дозвіл на переказ коштів в Україну.

Абрамович був змушений продати футбольний клуб "Челсі" минулого року. Мільярдер із США Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, але після витрат, пов'язаних із угодою, залишилося 2,3 мільярди. Пресслужба російського олігарха з посиланням на свого боса тоді заявила, що Абрамович хоче, щоб гроші передали до благодійного фонду "для потреб постраждалих з обох боків війни між РФ та Україною".

Джерела видання Daily Mail у МЗС Великої Британії підтвердили факт існування такої проблеми. За їхніми словами, глава МЗС Джеймс Клеверлі заявив, що не може гарантувати переказ грошей Україні найближчим часом. За словами Клеверлі, уряд Великобританії хоче переконатися, що гроші підуть саме Україні.

Джерела у Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що гроші мали надійти Києву ще минулого року, але тепер є надія, що, можливо, вони надійдуть до зими цього року. Але поки що немає жодних гарантій, що це взагалі відбудеться.

Наразі 2,3 мільярди фунтів стерлінгів залишаються у Великій Британії на замороженому банківському рахунку компанії Fordstam, яку контролює Абрамович. При цьому МЗС країни ще не дало зелене світло на переказ грошей. Видання Daily Mail пише, що Клеверлі заявив про те, що фонд, створений для управління цими мільярдами, не готовий отримати кошти.

Як раніше писала газета Washington Post, президент РФ Володимир Путін придбав квартиру в Ізраїлі через офшорні рахунки Романа Абрамовича. Виявлені фінансові записи показують, що офшорний рахунок, таємно контрольований Абрамовичем, сплатив квартиру в Тель-Авіві для вчительки німецької школи, де навчався Путін.