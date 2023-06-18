Забрали в руках: поліція шукала динозавра після зухвалого пограбування (відео)

Статуя велоцираптора, яка опинилася у центрі крадіжки, привела офіцерів поліції до трьох грабіжників, серед яких був один неповнолітній.

У США співробітники поліції розшукували велоцираптора, який був викрадений із центру мистецтв та науки Південної Дакоти. Про це пише Huffpost.

Сержант поліції Сіукс-Фолс Аарон Бенсон повідомив у п'ятницю, що співробітник служби безпеки помітив трьох людей, які несли в руках статую від павільйону Вашингтона, і викликав поліцію відразу після опівночі. Відеозапис з камер спостереження допоміг поліцейським відстежити грабіжника до однієї з найближчих квартир.

"Відчинивши двері, детективи могли добре бачити, що велоцираптор знаходився просто всередині", — сказав Бенсон.

Співробітники правоохоронних органів затримали трьох підозрюваних за звинуваченням у крадіжці. Бенсон сказав, що одному з них 18 років, іншому – 19, а третій – неповнолітній.

"На щастя, статуя не була пошкоджена", — заявила в п'ятницю в електронному листі Меделін Гроган, директор з освіти, програмування та експонатів павільйону.

Статуя та багато інших зображень динозаврів є частиною виставки "Динозаври в дикій природі" в науковому центрі Павільйону Вашингтона. Організація не надала жодної інформації про розмір чи вагу статуї.

Вчені вважають, що велоцираптори виростали до 6 футів (1,8 метра) завдовжки й важили близько 100 фунтів (45 кілограмів), коли вони тинялися землею мільйони років тому.

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