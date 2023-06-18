У США розгорнули найбільший прапор України у світі (відео)

Присутні вшанували офіцерів армії та флоту США та поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження, а також українських солдат та добровольців гуманітарних місій.

На стадіон Brooklyn Cyclones Maimonides Park понад двісті людей розгорнули найбільший у світі прапор України. Подробиці події повідомили на сайті Європейської конфедерації бейсболу.

Загалом спортивну арену відвідали близько 4700 людей. Серед них була й понад тисяча українців.

Представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс" 11 червня організували захід, який продемонстрував солідарність з українським народом. Подія стосувалася не лише бейсболу; це було свято східноєвропейської культури та платформа для демонстрації єдності між різними спільнотами.

Присутні вшанували офіцерів армії та флоту США та поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження, українських солдат та добровольців гуманітарних місій. У Європейській конфедерації бейсболу наголосили, що цей символічний жест символізував підтримку, єдність та гордість України. Захід справив незабутнє враження на всіх присутніх. Загалом були присутні 18 фондів, організацій та служб, які займаються допомогою людям в Україні та українським біженцям у Нью-Йорку.

"На завершення Дня Східної Європи на полі вигорнули найбільший у світі український прапор", – йдеться у дописі Європейської конфедерації бейсболу.

Наприкінці події на полі з'явився найбільший у світі український прапор. Аби його розгорнути, довелося докласти чимало зусиль. Одна з учасниць акції Оксана Сидорчак у Instagram зазначила, що стяг виявився настільки великим, що його виносили 250 людей.

Після закінчення заходу глядачі вирішили позмагатися, хто зможе швидше зможе згорнути полотнище прапора. Переможцями виявилися жовті.

Нагадаємо, Служба безпеки України 1 червня повідомила, що прапор України, через який відбулася бійка у Туреччині, виставили на аукціон. Як відомо, росіяни намагалися силою забрати стяг, проте зрештою українські парламентарі привезли його додому для участі в аукціоні на платформі United24.