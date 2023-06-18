Виглядала зловісно: турист побачив "величезну темну фігуру" в озері Лох-Несс (фото)

Фармацевт із Ліона та його дружина робили фото під час відпустки, коли їм нібито вдалося розглянути міфічного монстра.

Фармацевт Етьєн Камель з французького міста Ліон, стверджує, що під час поїздки на озеро Лох-Несс він помітив руховий об'єкт у воді, який викликав появу "величезної темної фігури". Він вважає, що це може бути Лох-Несським чудовиськом. Про це 16 червня повідомляла британська газета Telegraph.

Знімок нібито Лох-Несського чудовиська Фото: telegraph.co.uk

Пара, що складається з Етьєна Камеля і його дружини Елейн, відвідала відоме озеро, і вони зняли зловісно "велику темну фігуру" в його водах. Вони вважають, що це може бути Лох-Несським чудовиськом, загадковою істотою, що живе в глибинах озера.

Етьєн Камель, автор знімку Фото: telegraph.co.uk

Існують дебати про те, чи ця недавня фотографія є доказом існування Нессі або лише дивною областю каламутної води. Етьєн, який називає себе "людиною науки", зізнається, що його зацікавила "довга, довга тінь", видима в озері.

"Для мене це було досить дивно. Я, будучи людиною науки, ніколи не вірив у те, що Лох-Несське чудовисько — це доісторична істота. Але, коли я зробив фото, я побачив цю довгу тінь. Я покликав дружину, і ми побачили. "Я подумав, що це може бути хмара, але не було видно ні хмар, ні човнів, ні рифів", — розповів очевидець.

Нещодавні фото, які, можливо, зображують Нессі, викликали дискусії на початку цього року. Експерт із невловимих істот Томас Маркум раніше відхиляв попередні зображення, вважаючи їх "надто далекими", щоб їх можна було повністю перевірити. Проте останні знімки, зроблені Етьєном, переконали його у серйозному прориві. В інтерв'ю газеті The Telegraph він розповів про те, що побачив істоту, що "рухається" в глибинах Лох-Несса.

"Вода була хвилюючою, наче щось рухалося під нею. Істота була приблизно 15-20 метрів у довжину і знаходилася на відстані близько 150 метрів. Це було дуже дивно, а потім воно зникло. Ми не могли точно сказати, що це було, але щось рухалося під водою. Я ніколи раніше не бачив подібного в озерах, хоч у нас в окрузі їх багато", — розповів Етьєн Камель.

Поки що залишається незрозумілим, чи було легендарне чудовисько знято вперше після відомої "фото хірурга", яка згодом виявилася обманом.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що таємниці Лох-Несського чудовиська незабаром можуть бути розкриті через стрімке падіння рівня води в озері.

Нагадаємо також, у січні математик Флоу Фоксон заявив, що Лохнесське чудовисько — не просто гігантський вугор.