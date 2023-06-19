"Не як у США": Лукашенко заявив про проведення "чесних" виборів у Білорусі

Білоруський диктатор переконаний, що майже 80% населення однозначно підтримують його курс. А за решту 20%, які вагаються чи проти нього, треба поборотися.

Білоруський політик Олександр Лукашенко пообіцяв, що майбутні вибори в Білорусі у 2024 році відбудуться чесно, а "не як у США". Про це він заявив 19 червня на зустрічі із головою ЦВК Ігорем Карпенком.

Самопроголошений президент поділився думкою щодо запрошення спостерігачів на вибори. За його словами, це визначено білоруськими законами та "ховати тут нічого".

"Коли підійде термін і ми визнаємо за потрібне, запросимо спостерігачів. Щоб вони бачили, як відбуватимуться вибори. Щоб нам не дорікали, що ми проводимо вибори, як в Америці", — сказав він.

Лукашенко заявив, що в США нібито стріляють у людей після виборів і нерідко проводять голосування поштою, що породжує купу фальсифікацій.

"Ми повинні чесно провести ці вибори, ховатися нема чого. Близько 80% однозначно сьогодні підтримують той курс, який ми визначили. Нам чого боятися? За 20%, які вагаються і проти, ми ще поборемося. Це я говорю як президент", — підсумував він.

У Білорусі 25 лютого 2024 року хочуть провести єдиний день голосування відповідно до нових норм конституції країни. Громадяни обиратимуть склад парламенту та депутатів місцевих рад. Після єдиного дня голосування через 60 днів має бути організовано перше засідання Всебілоруських народних зборів.

Нагадаємо, що 13 червня Лукашенко заявив про отримання від Росії ядерної бомби, яка втричі потужніша, ніж застосовані в Хіросімі та Нагасакі.

В Офісі президента України заявили, що не варто звертати увагу на погрози Лукашенка, адже ця людина перебуває в "афективному стані".