Вагітна вистрибнула з 6-го поверху, бо запізнилася на роботу, і вижила: подробиці

За інформацією журналістів, здоров'ю дівчини та малюку в утробі нічого не загрожує.

У Москві вагітна вистрибнула з 6-го поверху, бо поспішала на роботу. Дівчина впала на козирок під'їзду та вижила. Про це повідомляє російське медіа Shot.

За даними журналістів, 23-річна майбутня мама, яка перебувала на шостому місяці вагітності, ввечері прийшла в гості до брата. Там вона вирішила подрімати перед нічною зміною і трохи проспала.

За словами чоловіка, коли дівчина прокинулася, вона сильно занервувала, боячись запізнитися на роботу, і різко вискочила у вікно. Квартиру розташовано на шостому поверсі.

Дівчина приземлилася на козирок під'їзду. Очевидці події викликали швидку, яка госпіталізувала вагітну зі струсом головного мозку та забиттям хребта.

За інформацією видання, здоров'ю дівчини та малюку в утробі нічого не загрожує.

Також повідомляється, що постраждала громадянка Киргизії, яка знаходиться в Росії без реєстрації.

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