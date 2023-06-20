Слідом за "Містером Сидром": у РФ понад 100 людей отруїлися шаурмою

Масове отруєння сталося у кафе "Шаурму хочу". Працівники закладу не дотримувалися правил особистої гігієни, а в продукції знайшли сальмонеллу.

У російському місті Братськ Іркутської області 101 людина отруїлася шаурмою у кафе. Про це повідомив у Telegram 20 червня губернатор області Ігор Кобзєв.

Серед постраждалих — 22 дитини, у лікарні опинилась 51 особа. Як запевняє чиновник, усім надали допомогу в повному обсязі, а важких випадків отруєння немає. Семерих пацієнтів виписали.

Масове отруєння сталося на початку минулого тижня у кафе "Шаурму хочу". Заклад уже закрив Росспоживнагляд, уточнює "РИА Новости".

Власник кафе, за твердженням представників влади, порушив процес приготування та умови зберігання продукції. А його працівники не дотримувалися правил особистої гігієни.

"Причиною масової захворюваності стала сальмонела. Ця бактерія потрапляє у харчові продукти, коли при приготуванні їжі порушуються санітарні вимоги, а також при використанні підприємствами громадського харчування неякісної сировини", — зазначили у Росспоживнагляді.

Братський міськсуд 19 червня відправив власника кафе під домашній арешт на два місяці. Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 238 КК Росії "Виробництво, зберігання, збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки".

Росспоживнагляд проводить додаткове епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, що в Росії нещодавно фіксували випадки загибелі від напою "Містер Сидр". Станом на 7 червня відомо про смерть 30 росіян після вживання алкогольного напою.

А 15 червня на Одещині двоє дітей 8 і 9 років отруїлися алкоголем. Неповнолітніх негайно госпіталізували.