"Знову мандрівники у часі": мумія була знайдена взутою в кросівки Adidas (фото)

Археологи виявили часткові останки жінки, яка, як вважається, померла близько 1500 років тому. Проте суперечки викликали не тіло, одяг чи інші предмети, а дуже знайоме нам взуття.

У 2016 році в монгольській печері в глибині Алтайських гір було знайдено муміфіковані останки жінки. Історики та теоретики змови про подорожі в часі вважали, що мумія віком 1500 років, була взута в кросівки "Adidas". Про це пише Daily Star.

Печера знаходилася на висоті близько 2800 метрів над рівнем моря, і останки дуже добре збереглися, разом із залізним чайником, глиняною вазою та мискою. Велика висота над рівнем моря та морське повітря допомогли зберегти тіло, стверджують у Центрі культурної спадщини Монголії.

Проте суперечки викликали не тіло, одяг чи інші предмети, а дуже знайоме взуття. Багато хто швидко помітив, що вони схожі на класичну пару білих кросівок Adidas з червоними та чорними смужками з лінійки черевиків для сноубордистів.

Пізніше з'ясувалося, що тіло належало тюркській швачці, яка сама пошила взуття приблизно у 900 році Фото: The Mongolian Observer

"Знову мандрівники в часі, вони могли б запобігати катастрофам і таке інше, але ні, вони вчать фараонів, як робити кросівки Adidas. Що далі? Навчимо їх робити сумки Gucchi?", — написав одна людина на Reddit.

Пізніше з'ясувалося, що тіло належало тюркській швачці, яка сама пошила взуття приблизно 900 року.

"Взуття через смужки, коли про знахідку стало відомо, охрестили схожим на кросівки Adidas. У цьому сенсі вони є цікавим об'єктом вивчення для етнографів, особливо через дуже сучасний стиль", — сказав Галбадрах Енхбат, директор центру культурної спадщини.

Експерти встановили, що жінка померла від удару по черепу.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.