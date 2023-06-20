Брудна помста: бос заплатив співробітнику мідними монетами, облитими олією (фото)

Андреас Флетен не отримав своєї останньої зарплати у розмірі 915 доларів, після чого виявив 91 500 облитих олією пенні, підкинуті на під'їзну доріжку його начальником.

У США власник ремонтної майстерні Майлз Вокер помстився колишньому працівникові Андреасу Флетену, заплативши йому майже 1000 доларів брудними копійками. Про це пише People.

Після того, як чоловік поскаржився на те, що не отримав своєї останньої зарплати у розмірі 915 доларів, він виявив 91 500 пенні, підкинуті на під'їзну доріжку його начальником. Записка про оплату з нецензурними словами була залишена поверх купи мідних монет, покритих олією.

Майлз Вокер, власник автосервісу A OK Walker Autoworks у Пічтрі-Сіті, штат Джорджія, вирішив заплатити Андреасу Флетену копійками 12 березня 2021 року після того, як дізнався, що колишній працівник звернувся до Міністерства праці США з приводу зниклої зарплати, згідно з позовом, поданим агентством у федеральний суд.

"Як змусити цього хлопця зрозуміти, який він огидний приклад людської істоти… Знаєте що? У мене повно грошей; я їх використовую", — говорив одного разу Вокер про одного зі своїх співробітників.

Записка про оплату з нецензурною лайкою була залишена поверх купи мідних монет Фото: Olivia Oxley courtesy

Тепер Флетену належить набагато більше, ніж номінал його останньої зарплати. Уокер та його компанія виплатять 39 934 долари США у вигляді заробітної плати та штрафу дев'яти співробітникам, включаючи самого Флетена.

"Працівники мають право отримувати заробітну плату, яку вони заробили, не побоюючись переслідувань чи залякування", — йдеться у заяві регіонального адміністратора відділу заробітної плати та трудових відносин Хуана Коріа в Атланті.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка оригінально помстилася начальникові, який її звільнив. Дівчина, на ім'я Марчі вигадала креативний спосіб, щоб пожартувати над своїм роботодавцем після несправедливого звільнення. Відео швидко стало вірусним та набрало понад 5 мільйонів переглядів у TikTok.