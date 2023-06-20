"Торкнувся Бог": письменник точно передбачив аварію "Титаніка" за 14 років до трагедії

Таємничий роман "Загибель Титана", написаний у 1800-х роках, нібито передбачав загибель знаменитого круїзного лайнера "Титанік" за кілька років до того, як це сталося насправді.

Подібність між тим, що сталося з реальним судном "Титанік", і тим, що описано в книзі Моргана Робертсона, написаної 14 роками раніше, змусило деяких людей думати, що письменник мав дар пророкування і що нього "торкнувся Бог". Про це пише Daily Star.

Зараз, коли йде пошуково-рятувальна операція з пошуку зниклого туристичного підводного човна, який перестав виходити на зв'язок під час огляду уламків судна 1912 року, багато хто починав звертати увагу на історію "Титаніка". Активувалися й прибічники виникнення теорій змов. Одна з них полягає в тому, що опублікована в 1898 книга про корабель з дуже схожою назвою фактично передбачила злощасний кінець "непотоплюваного корабля".

Книга "Загибель Титана" або "Марність" була написана Морганом Робертсоном, колишнім морським піхотинцем, який втік у море у віці 16 років. Автор захоплювався всім, що було пов'язаним з водою та кораблями, і почав писати книги.

Нібито пророча книга була опублікована 1898 року Фото: колаж Фокус

Його найвідоміша книга про корабель під назвою "Титан" має лише 69 сторінок. Однак подібності з "Титаніком" численні та досить моторошні.

Обидва кораблі були зроблені в Англії. У них майже однакові назви. Довжина "Титана" становила 800 футів, а "Титаніка" — 882,5, і обидва судна мали три гребневі гвинти.

Обидва кораблі могли вмістити щонайбільше 3 000 пасажирів, хоча на реальному кораблі в момент катастрофи на борту було лише 2 200 осіб. Навіть кількість рятувальних шлюпок виявилася близькою: на "Титані" було 24, а на "Титаніку" — 20.

На цьому подібності не закінчуються. Обидва судна вирушили в плавання у квітні та обидва затонули після зіткнення з айсбергом. "Титан" зіткнувся з крижаною брилою на швидкості 25 вузлів, тоді як "Титанік" йшов зі швидкістю 22,5 вузла. Перший зіткнувся близько опівночі, тоді як "Титанік", як вважається, отримав удар об 11.40 вечора. Вони затонули у Північній Атлантиці біля Ньюфаундленду. Обидва судна називали "найбільшим кораблем на плаву та непотоплюваним".

Обидва судна називали "найбільшим кораблем на плаву і непотоплюваним" Фото: Global Look Press

Видання зазначає, що подібність була помічена приблизно під час затоплення "Титаніка", тоді історик Джордж ДеМасс написав, що "релігійні люди були переконані, що Робертсон має дар пророцтва і "Марність" була богонатхненною, що містить слово Боже".

"Цікаво і дивно, що він написав це за 14 років до "Титаніка". Але я не думаю, що він щось передбачав. Я не думаю, що це було божественно. Це було більше схоже на збіг, ніж щось. інше", — додав історик.

Раніше Фокус писав, що один із членів екіпажу зниклого в Атлантиці батискафа вийшов на зв'язок. Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, перебувають п'ятеро людей. Вся команда зараз зосереджена на очікуванні на рятувальників.

Також повідомлялося, що на борту зниклої субмарини був один із найбагатших людей Пакистану. Субмарина OceanGate Expeditions зникла напередодні за 600 км від канадського острова Ньюфаундленд, де на глибині 3800 метрів лежать останки "Титаніка". На борту перебувають п'ятеро людей: капітан, вчений і три туристи.