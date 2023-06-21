Кисню залишалося на 12 хвилин: чоловік прожив 84 години під водою у сталевій кулі

Роджер Маллінсон провів болючі три дні у пастці під водою, перш ніж його вчасно знайшли. Чоловік сподівається, що екіпаж підводного човна "Титанік" повернеться живим.

85-річний колишній інженер Британського Королівського флоту Роджер Маллінсон, який пережив 84 години перебування під водою в майже 2-метровій сталевій кулі, вірить у те, що підводний човен, який зник поряд з "Титаніком", буде знайдений. Про це пише The Mirror.

Субмарина OceanGate Explorations зникла поблизу уламків корабля у неділю увечері (18 червня). Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція, але екіпаж із п'яти осіб, включаючи трьох британських громадян та пакистанського бізнесмена, досі не знайдено.

Через більш ніж 48 годин після зникнення та з потенційним запасом кисню менш ніж на 40 годин, екіпаж перебуває у жахливій ситуації.

Колишній інженер Королівського флоту Роджер Маллінсон розповів як одного разу опинився в схожій пастці. Чоловік був усередині сталевої кулі на глибині 488 метрів під водою. На той час, коли його знайшли, у нього залишалося кисню на 12 хвилин.

Британець був на борту підводного човна Pisces III, який зник безвісти біля берегів Ірландії в Кельтському морі в 1973 році. Разом із ним був підводник Роджер Чепмен. У них із собою був лише один бутерброд із сиром та чатні, а також банку лимонаду.

Роджер Чепмен та Роджер Маллінсон були врятовані з крихітного судна Фото: Shutterstock

Пройшовши через подібний досвід, він звернувся з посланням надії до екіпажу судна OceanGate Explorations, яке опинилося у пастці.

"Надія є завжди. Дивно, що може статися. Їм потрібно зберігати тепло, щоб не замерзнути, і берегти кисень. Після того, що ми пережили, завжди є надія. Я уявляю, що вони битимуть молотком по корпусу судна, щоб, якщо поблизу хтось є, вони могли це почути. Однак їх могло віднести течією далеко", — розповів колишній інженер The Mirror.

Раніше Фокус писав, що один із членів екіпажу зниклого в Атлантиці батискафа вийшов на зв'язок. Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, перебувають п'ятеро людей. Вся команда зараз зосереджена на очікуванні на рятувальників.

Також повідомлялося, що на борту зниклої субмарини був один із найбагатших людей Пакистану. Субмарина OceanGate Expeditions зникла напередодні за 600 км від канадського острова Ньюфаундленд, де на глибині 3800 метрів лежать останки "Титаніка". На борту перебувають п'ятеро людей: капітан, вчений і три туристи.