"Примушують мити посуд": підліток-мільйонерка каже, що живе як будь-яка інша дитина

Ізабелла Барретт підкорила серця багатьох людей у віці п'яти років, показавши себе у шоу Toddlers and Tiaras. Зараз молода дівчина займається модельним бізнесом та хоче повернутися на сцену. Вдома вона поводиться як звичайна дитина.

17 річна Ізабелла Барретт стала однією з наймолодших мільйонерів, що самореалізувалися, в Америці. Нещодавно дівчинка розповіла, що її статки майже нічого не змінюють. Вона живе, так само як і будь-яка інша дитина. Про це пише The Mirror.

Белла заробляє щонайменше $10 000 на місяць, керуючи чотирма своїми сайтами House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti та Bella Barrett. Під час тижня моди вона може заробити $30 000 за тиждень.

Після того, як Ізабелла ненадовго пішла з екранів телевізорів, вона запустила власну лінію ювелірних прикрас під назвою Glitzy Girl, почала працювати моделлю та співпрацювати з великими брендами.

"Востаннє, коли я перевіряла, моя чиста вартість становила кілька мільйонів доларів — але моя мама каже, що я безцінна", — розповіла дівчина у розмові з виданням Fabulous.

За день Ізабелла витрачає 350 доларів на макіяж, щоб підготуватися до зустрічі або зйомок. Вона також витрачає свій час на фотосесії та купівлю тканин та оздоблення для своїх моделей одягу.

Ізабелла останні пару років працювала у модельному бізнесі Фото: Cover Images/Isabella Barrett

"Я витрачаю цілий статок на створення своїх колекцій для тижня моди. Близько 20 000 доларів на тканини та 10 000 доларів на пошиття. Багато знаменитостей носять мої вбрання", — додала вона.

Белла каже, що дочка Пінк одягла одне з її суконь на церемонію нагородження CMA Awards, а зірки з реаліті-шоу "Танці мами" часто одягають її одяг на телебаченні. Свою трудову етику молода зірка перейняла від свого батька-бізнесмена та мами-мільйонерки, яка має свою компанію Park Avenue Puppies. Коли вона перебуває у своєму будинку разом із сім'єю, то часто допомагає батькам по господарству.

"До мене ставляться, так само як і до всіх інших. Я мию посуд, забираю свій одяг і допомагаю вдома, як будь-яка інша дитина", — додала Белла.

Ізабелла Барретт запустила модний бренд і стала мільйонеркою у 15 років. Відомо, що рік тому статки підприємниці оцінювали у 2 мільйони доларів, а сума її витрат на тиждень становила понад 25 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що Ізабелла Барретт із США, мільйонерка та колишня зірка Toddlers and Tiaras, повернулася на музичну сцену після шестирічної перерви.

Також повідомлялося, що 10-річна зірка TikTok носить брендовий одяг та має свій Mercedes. Юна Му Абрахам збирає мільйони переглядів на своїх роликах, демонструючи дизайнерські речі та розкішний стиль життя. Однак мама дівчинки Емілі розповіла, що "дочка мільярдера" не отримує всього, що хоче.