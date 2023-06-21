Тіктокер з Китаю за допомогою діпфейку видавав себе за "кадирівця", щоб продати товари з РФ (фото)

Тіктокер вихвалявся, що брав участь у операціях із захоплення території України та воював проти американських піхотинців.

TikTok-користувач з Китаю прикинувся спецпризначенцем ЗС РФ. Він розповідав підписникам про свої "подвиги", а між тим "впарював" їм сухе молоко і мед із Росії. Історію викриття китайського тіктокера розповідає Business Insider.

Так, кілька місяців поспіль користувач китайської версії ТікТока — Douyin під ніком Баоер Кечаті стверджував, що є чеченським солдатом, який воює на передовій в Україні. Він також розповідав підписникам, що свого часу переміг американських морських піхотинців, а в одного з них відібрав пістолет M1911.

На акаунт "російського вояки" підписалось майже 400 000 користувачів.

Тіктокер з'являвся на відео у камуфляжі на тлі різних локацій і вихвалявся, як захоплював територію України.

Користувачі мультимедійної платформи помітили, що обличчя тіктокера іноді спотворювалося і дійшли висновку, що той підмальовував себе, використовуючи технологію діпфейк. Подібні проблеми були і з голосом.

Кількість підписників у тіктокера істотно зростала. Зі зростанням популярності акаунта користувачі Douyin помітили, що IP-адреса "спецпризначенця" з Чечні — провінція Хенань в Китаї.

Блогера зрештою викрили, а його акаунт заблокували. Виявилося, що Кечаті паралельно зі своїми геройськими історіями продавав через свій інтернет-магазин продукти, імпортовані з РФ.

Нагадаємо, що під Бахмутом бійці тероборони прикинулися росіянами і хитрістю набрали в полон окупантів. Українські захисники придумали легенду і розіграли її перед окупантами. В результаті обмінний фонд України поповнився чотирма російськими вояками.

Раніше повідомлялося, що солдати ЗС РФ отримали розпорядження у разі "косяків" із цивільними прикидатися бійцями ПВК "Вагнер", щоб уникнути відповідальності.