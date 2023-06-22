"На межі можливостей": пошуки батискафа поруч із "Титаніком" перейшли в критичну стадію

За даними журналістів, запас кисню на борту може вичерпатися вже за кілька годин. Однак, цей час може змінитися залежно від активності та частоти дихання екіпажу.

Зниклий батискаф із туристами перебуває в критичній ситуації, оскільки запас кисню майже вичерпано. Пошукова операція біля "Титаніка" йде "на межі можливостей". Про це повідомив телеканал NBC .

Пошукова операція батискафа в Атлантичному океані досягла критичної стадії. Вважається, що запас кисню на борту може вичерпатися вже через кілька годин. Однак, цей час може змінитися залежно від низки чинників, включно з активністю та частотою дихання екіпажу.

Рятувальникам не вдалося виявити джерело повторюваних стукотів під водою. Шуми були зафіксовані близько доби тому, і в зоні виявлення були зосереджені зусилля пошукової операції, однак це не принесло результатів. Пізніше офіційні представники заявили, що звуки, можливо, не пов'язані зі зниклим судном.

Повідомлення про зникнення батискафа "Берегової охорони США" надійшло владі тільки через вісім годин. Човен "Титан" занурився під воду вранці неділі і перестав виходити на зв'язок за 1 годину 45 хвилин, проте офіційне повідомлення про це було зроблено лише пізно ввечері. Активні пошукові операції із залученням літаків, кораблів і гідроакустичних буїв було розгорнуто вже в понеділок.

Нагадаємо, що невеликий батискаф зник безвісти, вирушивши до місця аварії "Титаніка". Доля п'яти людей, які перебувають на борту, серед яких мільярдер Хеміш Хардінг, залишається невідомою. Журналістам вдалося з'ясувати, що апарат управляється за допомогою ігрової консолі.

Раніше ми писали про те, що відомо про пасажирів, які вирушили в експедицію до "Титаніка".