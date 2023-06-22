"Сімпсони" могли передбачити катастрофу підводного човна біля "Титаніка", — ЗМІ (відео)

Шанувальники анімаційного серіалу "Сімпсони" згадали схожу історію, описану в 17-му сезоні. За сюжетом батько сімейства Гомер, спустившись на батискафі на дно океану в пошуках загублених скарбів, не може вибратися. Кисень закінчується, він втрачає дихання.

Сценаристи "Сімпсонів", можливо, передбачили чергову реальну подію. Цього разу йдеться про зниклий підводний човен, який віз туристів на місце корабельної аварії "Титаніка". Таке припущення зробили користувачі Twitter.

Підводний човен "Титан" зник з радарів минулої неділі, 18 червня, на його борту перебувало п'ятеро людей. Тепер рятувальні команди з усього світу намагаються врятувати пасажирів і побоюються за їхню долю.

"Сімпсони": передбачення на 2023

Запасу кисню на підводному апараті "Титан" вистачить, найімовірніше, до четверга, 22 червня.

Деякі шанувальники анімаційного серіалу "Сімпсони" згадали схожу історію, описану в 17-му сезоні 2006 року. У десятому епізоді голова сімейства Гомер вирушає в подорож із чоловіком, якого вважає своїм біологічним батьком — Мейсоном Фербенксом. Вони відпливають на кораблі та дізнаються про загублені скарби на затонулому судні Piso Mojado.

Зрештою Мейсон і Гомер наважуються опуститися на глибину океану в індивідуальних засобах занурення, щоб знайти скарби. Усе супроводжується хаосом — Гомер застряє в коралі та втрачає дихання. Кисень закінчується.

У мультфільмі пригоди героя закінчилися через три дні, коли він прокинувся на лікарняному ліжку.

Хоча таке передбачення героїв американського мультиплікатора Метта Грейнінга складно назвати вже дуже точним, все ж деякі фанати вважають, що описана сюжетна лінія дуже близька до того, що сталося з "Титаном".

Пророцтво "Сімпсонів" із 10 епізоду 17 сезон Пророцтво "Сімпсонів" із 10 епізоду 17 сезон Пророцтво "Сімпсонів" із 10 епізоду 17 сезон Пророцтво "Сімпсонів" із 10 епізоду 17 сезон

"Не можу повірити: "Сімпсони" передбачили те, що трапилося із субмариною, яка пливла до "Титаніка", — написав один із користувачів.

Інший виклав відео епізоду в TikTok, у якому все ж таки є несподівана схожість із тим, що трапилося з підводним апаратом у реальному житті.

Серед інших передбачень Сімпсонів, які збулися:

президентство Дональда Трампа;

злиття Disney і Fox;

галас навколо статуї "Давида" Мікеланджело Буонарроті;

і поява "шершнів-убивць".

Нагадаємо, у Неваді спостерігається нашестя мормонських "цвіркунів-канібалів", комахи, які пожирають, зокрема, й одна одну, заполонили дороги штату. Водії кажуть, що доводиться їхати ніби по розлитому маслу.

Також повідомлялося, що в тому разі, якщо Трамп виграє наступні президентські вибори у США, суверенітет України більше не буде пріоритетним для Білого дому. Таку оцінку дали журналісти Sky News 20 червня.