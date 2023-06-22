Зламував будинки: ведмідь вкрав їжу і втік через вікно (відео)

Сусіди Раяна Макфарлейна помітили ведмедя, який проник у будинок через вікно на другому поверсі, і викликали поліцію. Дика тварина встигла оглянути кухню і вкрасти залишки свинячих відбивних.

Ведмідь увірвався в будинок у штаті Колорадо, США, і поласував свинячими відбивними, після чого його зняли на камеру, як він звисає з вікна другого поверху. Про це пише UPI.

На відео, знятому сусідом, видно, як дика тварина вештається в будинку Раяна Макфарлейна в Стімбоат-Спрінгс, поки він і його сім'я були у від'їзді.

Ведмідь, очевидно, намагався знайти вихід із житла після того, як проник всередину через вікно другого поверху. У підсумку тварина вирішила вилізти назад через вікно, яке спочатку використовувала для входу.

Макфарлейн сказав, що ведмідь здійснив набіг на кухню будинку, і вкрав залишки свинячих відбивних.

За словами представника Парків і дикої природи Колорадо (CPW), тварину, яка швидко привернула увагу соцмереж, піддали евтаназії. Він підтвердив, що дорослий ведмідь-самець був спійманий у пастку і незабаром після цього приспаний співробітниками CPW. Вони також підтвердили причетність ведмедя до кількох зломів будинків.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтягнув її на заднє подвір'я і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.