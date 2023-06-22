Повний грошей: чоловік може опинитися за ґратами через знайдений гаманець

Правоохоронні органи Польщі нагадали, що приказка "знайшли — не вкрали" не означає відсутності кримінальної відповідальності.

У Польщі чоловік, який знайшов гаманець із грошима, що належить іншій людині, може опинитися у в'язниці. Про це пише Тvn24.pl.

84-річний пенсіонер звернувся до поліції, щоб повідомити про втрату гаманця, в якому знаходилося близько трьох тисяч злотих (майже 27 тисяч гривень).

Правоохоронні органи провели аналіз запису з камер спостереження, розміщених неподалік від місця події, що дало змогу ідентифікувати особу того "щасливчика", який підібрав загублений предмет.

Стало відомо, що гаманець із готівкою привласнив 32-річний чоловік. Однак він не мав наміру повідомляти про знахідку в поліцію і вирішив залишити гроші собі.

Під час допиту чоловік зізнався у скоєнні злочину — привласненні майна іншої людини, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронні органи Польщі нагадали, що приказка "знайшли — не вкрали" не означає відсутності кримінальної відповідальності. У будь-якому разі знайдене майно слід повернути його законному власнику, передати до служби знахідок або повідомити про подію в поліцію.

Раніше Фокус писав, що 10-річний хлопчик витягнув потопаючу дитину з дна басейну. Льюїс Сміт разом зі своїм батьком Крейгом змогли допомогти 4-річному малюкові, який майже потонув. За словами чоловіка, хлопчик був мертвий з медичної точки зору.

Також повідомлялося, що блогер підлаштував свою смерть і прилетів на похорон на вертольоті. Девід Баертен, який публікує свої ролики в TikTok, отримав масу відгуків після інсценування власної загибелі. Чоловік підмовив свою сім'ю допомогти йому влаштувати розіграш.