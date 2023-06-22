IT-сутичка століття: Цукерберг прийняв виклик Маска та погодився з ним на бій без правил

Гендиректор SpaceX запропонував організувати поєдинок зі співзасновником Meta в октагоні Лас-Вегаса, який належить лізі зі змішаних єдиноборств UFC.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск викликав на бій співзасновника компанії Meta Марка Цукерберга й той погодився. Засновник компанії SpaceX висміяв у Twitter стратегію Цукерберга щодо копіювання технологій конкурентів.

Підписник американського мільярдера звернув увагу на те, що підприємцю "варто бути обережнішим", адже Марк займається джиу-джитсу. Як відомо, Цукерберг навіть бере участь у різних турнірах. У відповідь на коментар глава Tesla і SpaceX написав, що "готовий до поєдинку в клітці".

Співзасновник компанії Meta не забирався долучитися до обговорення. За деякий час він опублікував "історію" в Instagram зі скріншотом треда й підписом "прийшли мені місце".

Ілон Маск посміявся і заявив, що готовий до поєдинку. Він запропонував зробити це в октагоні Лас-Вегаса. Саме ним володіє ліга зі змішаних єдиноборств UFC.

Ілону Маску 51 рік. Цукерберг молодший на 12 років. Попри різницю у віці, генеральний директор Tesla має перевагу у фізичних розмірах. Він також раніше розповідав, що брав участь у "справжніх жорстоких вуличних бійках" у Південній Африці, де пройшло його дитинство.

реакція Цукерберга Фото: Скріншот

Порталу The Verge офіційний представник Meta підтвердив те, що Марк Цукерберг серйозно відреагував на інформацію щодо можливого поєдинку. Він не виключив організацію такого бою.

За інформацією видання, 39-річний Цукерберг є бійцем ММА. Раніше він здобув перемогу у турнірі з джиу-джитсу. Він також заявляв, що нещодавно завершив тривале та виснажливе тренування Murph Challenge менш ніж за 40 хвилин. Це випробування включає біг на 1,6 км, 200 віджимань, 100 підтягувань, 300 присідань з повторним забігом на 1,6 км.

Очевидно, що можливий бій Маска і Цукерберга може бути одним з найпопулярніших боїв всіх часів. Користувачі соцмереж вже активно обговорюють ймовірну подію.

Нагадаємо, 12 червня Ілон Маск публічно потролив акторку Меган Фокс. Напередодні акторка заявила, що її багато разів "спалювали на вогнищі".