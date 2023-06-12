Ілон Маск публічно потролив Меган Фокс
Напередодні акторка заявила, що її багато разів "спалювали на вогнищі".
51-річний американський мільярдер Ілон Маск публічно потролив акторку Меган Фокс у своєму Twitter.
Власник соцмережі написав: "Шукаю віцепрезидента з чаклунства та пропаганди" після того, як зірка екрану назвала себе "відьмою" під час суперечки в соціальних мережах із коментатором Роббі Старбаком, який критикував, як вона виховує своїх синів.
Твіт Маска зібрав низку відгуків, зокрема численні згадки Фокс після її зауважень. У відповідь одному користувачеві, який сказав бізнесмену, що Фокс "погана у пропаганді", Маск відповів: "Ніхто не ідеальний".
Твіти Маска з’явилися через день після того, як Меган Фокс люто відповіла хейтеру, який звинуватив її в тому, що вона "примусила" своїх синів одягатися в дівчачий одяг.
Зірка "Тіла Дженніфер" виховує синів Ноа, 10 років, Бодхі, 9 років, і Джорні, 6 років, зі своїм колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном.
Роббі Старбак, який балотувався до Конгресу США у 2022 році, стверджував, що був свідком того, як двоє дітей колишньої пари сказали, що "мама змушувала їх носити дівчачий одяг, оскільки няня намагалася їх втішити".
Акторка розлютилася: "Незалежно від того, наскільки відчайдушно ви можете стати в будь-який момент, щоб отримати багатство, владу, успіх або славу — ніколи не використовуйте дітей як важіль або соціальну валюту, особливо під злим і помилковим приводом".
Фокс підсумувала: "Мене багато разів спалювали на вогнищі невпевнені в собі самозакохані, імпотентні чоловічки, такі як ви, і все ж я все ще тут".
Нагадаємо, Меган Фокс вийшла на публіку з нареченим, попри чутки про їхнє розставання.
Також Фокус писав про нового геніального співробітника у компанії Ілона Маска.