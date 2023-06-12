Ілон Маск публічно потролив Меган Фокс

Напередодні акторка заявила, що її багато разів "спалювали на вогнищі".

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51-річний американський мільярдер Ілон Маск публічно потролив акторку Меган Фокс у своєму Twitter.

Власник соцмережі написав: "Шукаю віцепрезидента з чаклунства та пропаганди" після того, як зірка екрану назвала себе "відьмою" під час суперечки в соціальних мережах із коментатором Роббі Старбаком, який критикував, як вона виховує своїх синів.

Твіт Маска зібрав низку відгуків, зокрема численні згадки Фокс після її зауважень. У відповідь одному користувачеві, який сказав бізнесмену, що Фокс "погана у пропаганді", Маск відповів: "Ніхто не ідеальний".

Твіт Ілона Маска

Твіти Маска з’явилися через день після того, як Меган Фокс люто відповіла хейтеру, який звинуватив її в тому, що вона "примусила" своїх синів одягатися в дівчачий одяг.

Зірка "Тіла Дженніфер" виховує синів Ноа, 10 років, Бодхі, 9 років, і Джорні, 6 років, зі своїм колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном.

Роббі Старбак, який балотувався до Конгресу США у 2022 році, стверджував, що був свідком того, як двоє дітей колишньої пари сказали, що "мама змушувала їх носити дівчачий одяг, оскільки няня намагалася їх втішити".

Меган Фокс із трьома синами

Акторка розлютилася: "Незалежно від того, наскільки відчайдушно ви можете стати в будь-який момент, щоб отримати багатство, владу, успіх або славу — ніколи не використовуйте дітей як важіль або соціальну валюту, особливо під злим і помилковим приводом".

Фокс підсумувала: "Мене багато разів спалювали на вогнищі невпевнені в собі самозакохані, імпотентні чоловічки, такі як ви, і все ж я все ще тут".

Нагадаємо, Меган Фокс вийшла на публіку з нареченим, попри чутки про їхнє розставання.

Також Фокус писав про нового геніального співробітника у компанії Ілона Маска.