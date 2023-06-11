Ілон Маск узяв на роботу в SpaceX геніальну дитину (фото)

Кайран Квазі буде інженером-програмістом в інженерній команді Starlink. 14-річний вік підлітка не став на заваді роботодавцям.

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Студент Університету Санта-Клари в Каліфорнії Кайран Квазі збирається після закінчення вишу працювати інженером-програмістом у Starlink у Редмонді, штат Вашингтон, приєднавшись до величезної команди SpaceX. Унікальність нового співробітника компанії Ілона Маска в тому, що йому всього 14 років, повідомляє Business Insider. Starlink — це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який почав працювати у січні в Нігерії — її першому африканському ринку.

"Я приєднаюся до найкрутішої компанії на планеті як інженер-програміст в інженерній команді Starlink. Одна з рідкісних компаній, які не використовували мій вік як довільний і застарілий показник зрілості та здатності", — написав він у своєму профілі в LinkedIn.

Підліток вже закінчив інженерну школу Університету Санта-Клари, ставши наймолодшим випускником, і в майбутньому збирається переїхати з Плезантона (Каліфорнія) зі своєю матір'ю в Редмонд, щоб приступити до роботи.

Про те, що Квазі — незвичайна дитина, батькам стало зрозуміло, коли синові виповнилося лише два роки. Вже тоді він міг говорити цілими пропозиціями, а дітям та вчителям розповідав про новини, які чув по радіо. Іноді це оберталося великими неприємностями.

"У дитячому садку я дізнався, що, якщо я скажу своїм друзям, що Башар Асад застосовує хімічну зброю проти власного народу, діти плакатимуть на дитячому майданчику. У той день моїм батькам зателефонував незадоволений директор. А розповідь моїй вчительці природознавства у третьому класі про те, що її знанням у гравітації не вистачає глибини, приніс мені місце у її списку неслухняних до кінця року", — зізнався він.

Квазі добре розуміється на комп'ютерних мовах і почав програмувати на Python в академії кодування YoungWonks у сім років, увійшовши до числа найпросунутіших студентів, і використовував свій досвід роботи з Python, щоб вивчити більше дюжини мов кодування. Він також відвідував майстер-класи з машинного навчання з відкритим вихідним кодом.

Коли синові виповнилося дев'ять років, батьки допомогли йому вступити до громадського коледжу в Каліфорнії.

Кайран Квазі з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом

"Я відчував, що навчаюсь на тому рівні, на якому мав навчатися", — заявляв юний геній. Він потрапив до 99,9% проценталій населення планети за рівнем IQ. Людей із таким інтелектом — всього 0,1%.

Декілька місяців потому Квазі пройшов стажування в Intel Labs як науковий співробітник з дослідження штучного інтелекту, а до 11 років він перевівся в Університет Санта-Клари, щоб вивчати інформатику та інженерію.

Квазі напрочуд хороший у тому, що лікарі називають "асинхронним навчанням". Це означає, що він блискуче здатен вивчати академічні предмети не лінійно. Наприклад, підліток вивчив концепції лінійної алгебри ще до того, як пішов на заняття з формальної алгебри.

"Мої батьки люблять говорити, що я буквально "пройшов Академію Хана" дорогою до коледжу. Але є й інші області, в яких мій мозок все ще надолужує втрачене, наприклад, почерк, правопис і ведення нотаток. Я не вчу іноземних мов легко. Я намагаюся кинути собі виклик, вивчаючи бенгальську мову у своєї сім'ї та китайську мову у моєї дуже терплячої наставниці пані Вени”, — каже Кайран.

У 2022 році хлопчик пройшов чотиримісячне стажування з машинного навчання у фірмі кіберрозвідки Blackbird.AI. Він допоміг розробити "конвеєр статистичного навчання виявлення аномалій", щоб визначити, якщо контент соціальних мереж був маніпулятивним.

Квазі спростовує усталену думку про те, що за навчанням та роботою він втрачає дитинство. Зараз він має чіткі плани.

"Я мрію зробити кар'єру, вирішуючи складні проблеми та впроваджуючи радикальні інновації на благо загального блага", — наголосив він.

У вільний час Кайран любить читати. Серед його улюблених книг — "Астрофізика з космічною швидкістю, або Великі таємниці Всесвіту для тих, кому ніколи" Ніла де Граса Тайсона, "1984" Джорджа Орвелла і серіал "Гра престолів". Як і всі підлітки, Квазі обожнює відеоігри, фокуси, Еллен ДеДженерес, Стівена Колберта, подорожі та друзів.

Раніше Фокус писав про Адхару Перес Санчес, яка у свої 11 років планує колонізувати Марс.