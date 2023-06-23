Миттєва смерть: у TikTok змоделювали вибух батискафа, що прямував до "Титаніка" (відео)

Відеоролики демонструють вибухи, що відбуваються з вражаючою швидкістю, відтворюючи анімацію, яка показує раптове руйнування підводного батискафа.

Страхітливі відеоролики, розміщені в TikTok, демонструють можливий розвиток "катастрофічного вибуху" підводного апарату "Титан", відтворюючи страшні сцени, внаслідок яких загинуло п'ять пасажирів у глибинах Північної Атлантики. Про це пише американська газета New York Post.

Ролики на TikTok показують вибухи, що відбуваються з вражаючою швидкістю, відтворюючи анімацію, яка ілюструє раптове руйнування підводного батискафа. Аніматори на TikTok представили, як це могло виглядати під водою.

В одному з відео, опублікованому користувачем @sincerelybootz, судно, що нагадує військовий підводний човен, раптово стискається і скручується в металеву масу, а потім розлітається на частини, залишаючи тільки бульбашки повітря й осколки.

"Це миттєва смерть, коли йдеться про життя людей, які перебувають на борту", — зазначає диктор.

В іншому відео підводний апарат OceanGate Titan падає на морське дно і розламується, як зім'ята консервна банка. Метал вибухає після імплозії, не залишаючи слідів корабля.

"Корпус миттєво нагрівся б до температури, близької до температури поверхні Сонця, коли металева стіна і морська вода зім'яли підводний човен, і все це сталося приблизно за 30 мілісекунд", — ідеться в тексті на відео.

Нагадаємо, у четвер, 23 червня, Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху, коли вони занурювалися в похмурі глибини океану для дослідження 111-річних руїн "Титаніка". Уламки, знайдені на глибині близько 12 500 футів, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері", що означає, що океанська вага розтрощила її після того, як "Титан" втратив зв'язок із надводним судном у неділю, 18 червня, пише видання.

22 червня повідомлялося, що батискаф перебуває в критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція проводиться "на межі можливостей". Тоді повідомлялося, що кисень може закінчитися протягом доби.