Мама заборонила: Ілон Маск не битиметься в клітці з Марком Цукербергом

Мей Маск вважає, що бій між мільярдерами має відбуватися виключно в словесному форматі. Перемогти може той, хто виявиться більш кумедним.

Мей Маск, мати мільярдера Ілона Маска, заборонила йому проводити поєдинок у клітці проти Марка Цукерберга, глави Meta, і заявила, що бій скасовано. Про це Мей написала у своєму акаунті у Twitter 22 червня.

"Без жартів. Бій буде тільки словесним. У кріслах на відстані 4 футів одне від одного. Переможе той, хто виявиться більш кумедним", — написала Мей Маск.

В іншому твіті вона повідомила, що скасувала сутичку між двома мільярдерами.

"Насправді, я скасувала бій. Я ще не повідомила їм про це. Але я продовжуватиму говорити, що бій скасовано, про всяк випадок", — написала мати Ілона Маска.

Як повідомлялося раніше, Ілон Маск викликав главу Meta, Марка Цукерберга, на поєдинок після того, як стало відомо, що Meta розробляє конкурента для соціальної мережі Twitter. У відповідь Цукерберг опублікував скріншот твіту Маска з коментарем "вибирай місце". Після чого Маск зробив пост, у якому вказав локацію — "Октагон", Лас-Вегас.

Нагадаємо, 12 червня Ілон Маск публічно потролив актрису Меган Фокс. Напередодні актриса заявила, що її багато разів "спалювали на багатті".