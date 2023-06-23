"Просто кошмар": жінка з бігуді приголомшила гостей фестивалю в Британії своєю зачіскою (фото)

Гостя заходу продемонструвала на камери "культовий" образ — набір бігуді у волоссі. Журналіст запитав її про зачіску, а у відповідь почув історію про зламаний візок.

Одна з відвідувачок Гластонберійського фестивалю сучасного виконавського мистецтва в Британії хотіла виділитися зовнішнім виглядом і вплела у волосся величезні бігуді. На це звернув увагу британський таблоїд Daily Mirror.

Гластонберійський фестиваль проводять з 1970 року неподалік від міста Гластонбері у Великій Британії. Відвідувачка з незвичайною зачіскою роздавала інтерв'ю тележурналістам.

"Жінка демонструвала "культовий" образ — на камери вона з'явилася з набором роликів у волоссі. Вона пояснила, що готується до створення гламурної зачіски пізніше того ж дня", — зазначило видання.

Жінка вразила телеглядачів не тільки зовнішнім виглядом, а й дивною відповіддю на запитання інтерв'юера. Журналіст попросив її пояснити, навіщо їй "ролики", імовірно маючи на увазі її зачіску.

А відвідувачка почала розповідати про зламаний візок, який їй довелося тягнути на фестиваль.

"Я знаю, це не круто. Ми йшли, а вона просто зламалася. Тепер нам буквально доводиться тягнути її всю дорогу, це просто кошмар", — пояснила вона.

Згодом вона зрозуміла, які "ролики" мав на увазі журналіст.

"Ах, мої ролики! Я думала, ви маєте на увазі ролики, колеса цієї штуки. Сьогодні вранці я захотіла бути кучерявою", — зазначила вона.

Фокус раніше писав про стильний образ 25-річної бізнесвумен зі США Кайлі Дженнер. Її побачили біля магазину Chanel у Парижі.

Нещодавно британська дизайнерка і співачка Вікторія Бекхем показала спільне фото з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Обоє були одягнені в джинсові костюми.