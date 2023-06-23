Прокляття "Титаніка". Як пояснили загибель п'яти осіб на приреченому підводному човні (фото, відео)

З'ясувалося, що дружина помічника пілота батискафа і за сумісництвом гендиректора OceanGate Expeditions доводиться родичкою деяким пасажирам, які загинули на "Титаніку" у 1912 році.

Через понад сотню років після катастрофи трансатлантичного лайнера нова трагедія, що трапилася з підводним апаратом OceanGate, який віз туристів до уламків на дні Атлантики, малює несподівані паралелі з корабельною аварією 1912-го року. Відтоді з'являлося безліч теорій і версій, згідно з якими долю пасажирів "Титаніка" було вирішено ще до того, як він вийшов із порту Саутгемптона. Про це повідомляє The Mirror.

Компанія-оператор батискафа "Титан" OceanGate заявила, що вважає всіх пасажирів, які перебували на борту, загиблими.

Батискаф "Титан"

Режисер однойменного фільму 1997 року Джеймс Кемерон ще до того, як виявилися уламки підводного апарата, відзначав схожість двох загадкових катастроф.

Трагедія батискафа "Титан" OceanGate: Джеймс Кемерон ділиться своїми міркуваннями

Він називає це "дивовижним і сюрреалістичним", адже водолази попереджали про одні й ті самі небезпеки в одному й тому самому районі Атлантики.

З'ясувалося також, що дружина помічника пілота батискафа Стоктон Раша і гендиректора OceanGate Expeditions, доводиться родичкою деяким пасажирам, які загинули на кораблі, що затонув.

Прапрадідусь Венді Раш плив до Нью-Йорка, коли "Титаніка" зіткнувся з айсбергом.

Айседор та Іда Страус

Айседор та Іда Страус вважалися одними з найзаможніших пасажирів. Айседор відомий тим, що поступився своїм місцем на рятувальній шлюпці, коли побачив, що жінки з дітьми стоять у черзі з корабля, що тоне. За свідченнями тих, хто вижив, дружина не захотіла залишати чоловіка і вони разом пішли під воду, стоячи на палубі, яку заливала вода.

Серед пасажирів першого класу був і Вільям Стед, редактор британської газети і дослідник похоронних ритуалів корінних американців, він також документував єгипетські мумії та розповідав про них пасажирам. Згодом висловлювалися припущення про те, що його переслідувало прокляття мумії. Хтось припускав, що він навіть віз мумію на кораблі.

"Титанік"

За розповідями кількох тих, хто вижив у корабельній аварії, у The Washington Post з'явилася публікація із заголовком: "Привид "Титаніка": помста мумії Худу наздогнала того, хто виклав її історію".

Згідно з іще однією версією, британський музей продав мумію якомусь американцеві, і той плив разом із нею додому.

Але, за повідомленнями History Channel, "нещаслива мумія" і донині перебуває в британському музеї.

Походження цього артефакту з єгипетської історії сягає 22-ї Лівійської династії. У перші роки минулого століття журналіст Бертрам Флетчер Робінсон місяцями розслідував заяви про те, що мумію прокляли. Але він помер, так і не опублікувавши своїх висновків.

Артур Конан Дойл вважав такий збіг незвичним і пояснював причини загибелі тим, що єгипетські "елементали" охороняли жіночу мумію, бо Робінсон розслідував її зловмисні спонукання. Журналіст насправді помер від тифозної лихоманки, але, на думку автора історій про Шерлока Холмса, згадані міфічні істоти могли захищати мумію.

Є думка, що загибель батискафа "Титан" — одне з передбачень "Сімпсонів" 2006 року, що справдилося, поряд із президентством Дональда Трампа тощо. Сюжет 10-ї серії 17-го сезону присвячений пошукам скарбів на дні океану, за якими вирушає голова сімейства Гомер разом зі ще одним персонажем, якого він називає своїм біологічним батьком. Батискаф застряє в коралах, а запас кисню наближається до нульової позначки.

Джеймс Кемером — про помилку в дизайні батискафа

Також повідомлялося, що Джеймс Кемерон, який, крім того, що знімає фільми, ще й досвідчений нирець, сказав, що компанія OceanGate використовувала для корпусу свого апарату вкрай ненадійне вуглецеве волокно.