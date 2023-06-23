Таємна зустріч лідерів "ядерної п'ятірки": США обговорили з КНР і РФ стратегічні ризики

За інформацією Держдепу США, зустріч експертів відбулася тиждень тому в Каїрі. У ній взяли участь представники США, Росії, Китаю, Франції та Великої Британії.

У Державному департаменті США оголосили про успішні переговори п'яти країн, що володіють ядерною зброєю щодо зниження стратегічних ризиків та обміну думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 23 червня повідомляють на офіційному сайті Держдепартаменту США.

За інформацією відомства, зустріч експертів міністерств закордонних справ і міністрів оборони країн "ядерної п'ятірки", до якої входять США, Китай, Франція, Росія і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, відбулася в період з 13 до 14 червня в Каїрі.

З боку США у зустрічі брали участь фахівці Держдепартаменту і Міноборони країни, а також представники Національного управління з ядерної безпеки.

"Експерти відповідних міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", — зазначають у Держдепі, наголошуючи, що вітають "фаховий підхід делегацій і включення представників міністерства оборони в тематичні обговорення".

Як наголосили в Держдепі, представники Сполучених Штатів, у рамках свого головування, продовжать зусилля зі сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами по ядерній зброї з цих п'яти країн.

Зазначимо, що раніше зустріч лідерів країн, що володіють ядерною зброєю офіційно не анонсувалася.

Офіційні представники в РФ поки що не давали жодних коментарів про перебіг і результати переговорів.

Ядерна загроза РФ Україні

19 січня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що поразка Росії в повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни.

20 червня міністерство закордонних справ Росії підтвердило намір постійного розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Того ж дня в ГУР розповіли, чи може РФ завдати ядерного удару по Україні. Представник розвідки Андрій Юсов зазначає, що в Кремлі розуміють усі наслідки застосування смертоносної зброї, тому й не йдуть на цей крок.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози з боку президента Росії Володимира Путіна — це вже причина для реакції світової спільноти.