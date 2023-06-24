Всюди літали речі: раптовий шторм "розірвав" круїзний лайнер (відео)

Жінка з коляскою і дитиною на руках ледь уникла зіткнення з предметом, що летів. Інша пасажирка, Дженніфер Стенсіл, показала в соціальних мережах, як вирувала негода.

Раптовий шторм у Флориді (США) змусив пасажирів круїзного лайнера "Independence of the Seas" компанії Royal Caribbean тікати в укриття минулого тижня, коли вони підіймалися на борт у порту Канаверал на мисі Канаверал. Про це пише Miami Herald.

На відеозаписах видно, як ураганний вітер пронісся зоною басейну, підкинувши в повітря шезлонги і парасольки, а на палубу посипалися уламки. Перелякані люди намагалися знайти укриття, деякі не могли навіть встояти на ногах.

Одна жінка, яка тягла коляску, ледь уникла зіткнення з предметом, що летів, коли вона з дитиною на руках відстрибнула вбік.

"О ні! Обережно!" — кричить хтось за кадром.

Пасажирка Дженніфер Стенсіл виклала одразу два відео в соцмережах.

"Це було просто божевілля. Це було схоже на сцену з фільму "Твістер", який було знято 1996 року, що розповідав про погоню за торнадо", — сказала американка.

Приблизно через чотири хвилини після початку шторму вітер вщух, дощ припинився, і небо прояснилося.

Співробітники круїзної компанії також розповіли про цю ситуацію.

"У п'ятницю, 16 червня, під час відплиття з порту Канаверал, Independence of the Seas зіткнувся з раптовим поривом сильного вітру. Це тривало недовго, і серйозних травм серед наших гостей або членів екіпажу не було", — йдеться в заяві.

Корабель продовжив свій регулярний маршрут, прибувши в суботу вранці на Perfect Day у Коко-Кей на Багамах.

Видання зазначає, що раптові, короткочасні шторми, що характеризуються проливними дощами та сильними вітрами, не рідкість у літню пору в Сонячному штаті.

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