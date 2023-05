Продала квартиру з меблями: жінка вимагає повернення грошей за трирічний "круїз мрії"

Кімберлі Аріззі розпродала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до круїзу своєї мрії. Жінка нещодавно вийшла на пенсію та продала свою квартиру, переїхавши до трейлера у парку.

Related video

Клієнти, які витратили тисячі доларів на трирічний круїз, який мав охопити всі континенти, вимагають повернути їм гроші після того, як виникли проблеми із засновниками круїзної компанії. Про це пише The Insider.

Перший у своєму роді круїз MV Gemini Cruise, анонсований наприкінці лютого, мав стартувати зі Стамбула у листопаді 2023 року, з планами відвідати усі сім континентів та 135 країн. Зараз компанія зіштовхнулася з проблемами в управлінні, через які клієнти побоюються підійматися на борт.

Круїз MV Gemini був організований компанією Miray Cruises та її дочірньою компанією Life at Sea Cruises. Однак цього місяця зв'язки між Life at Sea та Miray за проєктом були розірвані, повідомляє CNN з посиланням на колишнього керуючого директора Life at Sea Cruises.

У пресрелізі від 10 березня Miray Cruises згадала, що корабель буде "капітально відремонтований" напередодні поїздки, до якої залишилося кілька місяців.

Кімберлі Аріззі була однією з перших, хто зареєструвався в березні, і тоді відправила передоплату за круїз у розмірі 5 000 доларів, безпосередньо зв'язавшись з відділом продажів Life at Sea. Але невизначеність щодо корабля та кадрові перестановки змусили її та інших потенційних пасажирів відмовитися від своїх планів.

"Я думала, що вже влаштувала своє життя на найближчі кілька років. Я втратила не лише меблі, а й корабель-утопію — ідею опинитися в суспільстві однодумців, які вперше в житті роблять щось разом", — сказала Аріззі.

Одна жінка продала свою квартиру перед поїздкою

Аріззі, яка живе в Чикаго, продала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до свого круїзу. Вона нещодавно вийшла на пенсію і теж продала свою квартиру, переїхавши до трейлера у парку.

Круїз MV Gemini був організований компанією Miray Cruises та її дочірньою компанією Life at Sea Cruises Фото: Miray Cruises

Джим Кремер, ще один потенційний пасажир, розповів, що для нього круїз спочатку був "подорож мрії", але зараз він не впевнений, що Miray Cruises зможе його здійснити.

У групі Facebook спільноти Life at Sea, яка налічує майже 800 учасників. Саме там Майк Петтерсон, колишній директор Life at Sea, написав, що його компанія повернула отримані гроші після розриву з Miray і висловив сумнів у тому, що вони будуть готові до відплиття до листопада.

Внесок Аріззі було повернуто 20 квітня. За словами Петтерсона, потенційні клієнти мають час до кінця червня, щоб запросити повернення у зв'язку з розривом.

Жінка розповіла Insider, що Miray планує продовжити круїз, запросивши клієнтів до Стамбула на три дні раніше, щоб влаштувати вечірку на кораблі. Американка не братиме участі в круїзі або вноситиме депозит принаймні протягом наступного року.

"Я вірю, що корабель Gemini ходитиме далі, але я просто не думаю, що буду на ньому щаслива", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов затонулий корабель із вантажем багатовікової давності. Гідеон Харріс виявив на дні моря "величезний, рідкісний тягар" мармурових архітектурних експонатів 1800-річної давнини.

Також повідомлялося, куди зник весь екіпаж корабля "Марія Целеста" 150 років тому. У 1872 році вітрильник був виявлений без єдиного члена екіпажу, він був цілим і неушкодженим, навіть вантаж залишився на його борту.