Особливий зв'язок: "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів (фото)

Красиве село знаходиться всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель. Місцеві жителі завжди поважали приватне життя монархів і не дошкуляли їм постійною увагою.

Щоліта королівська сім'я здійснює щорічне відвідування замку Балморал на півночі Шотландії, який принцеса Євгенія одного разу назвала "найкрасивішим місцем у світі". Про це пише Daily Express.

Племінниця короля Чарльза, знімаючись у 2016 році в документальному фільмі ITV "Наша королева в дев'яносто років", описала життя королівської сім'ї як "подобу нормального життя в літній резиденції".

"Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, завжди є собаки — і люди, які постійно приходять і йдуть. Це чудове місце для бабусі й дідуся, для нас, щоб приїхати й побачити їх там, нагорі, де є простір для дихання і бігу", — сказала вона.

Красиве село Баллатер в Абердинширі знаходиться всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель. Саме там монархи насолоджуються часом, проведеним далеко від їхніх обов'язків і постійної уваги. Місцеві жителі поважають їхнє приватне життя і не дошкуляють пильними поглядами.

Особливий зв'язок села з королівською родиною почався ще за часів королеви Вікторії Фото: Ньютон

Особливий зв'язок села з королівською сім'єю почався ще за часів королеви Вікторії, а після смерті королеви Єлизавети у вересні минулого року її труна проїхала через Баллатер, де дехто з 1400 мешканців вийшов вшанувати її пам'ять.

Девід Коббан, який народився і виріс у цьому красивому селі і який володіє магазином Brakeley Gift Room, неодноразово зустрічався з королем Чарльзом. 57-річний чоловік, який живе на околиці, сказав, що жителі району "звикли" бачити нових короля і королеву на вулицях. Він назвав королівську сім'ю радше "сусідами" і "членами суспільства", ніж одними з найвідоміших людей у світі.

"Для нас вони просто члени нашої громади, і я знаю, що це звучить дивно, але вони сусіди для багатьох людей, які знають їх уже кілька поколінь. Чарльз приїжджає сюди з самого дитинства, тому він знає місцевість так само добре, як і багато інших тут", — сказав Девід.

Король Чарльз ІІІ відвідає Баллатерські гірські ігри 2019 року Фото: Ньютон

Новий монарх нещодавно відвідав цей район за місяць до своєї коронації. Його і Каміллу помітили на виході з церкви Crathie Kirk після служби.

Королівська сім'я підтримує "постійний контакт" із селом, пояснив Девід Коббан. За його словами, це відокремлене місце, де члени сім'ї монархів можуть гуляти на свій розсуд, насолоджуючись "унікальною свободою", яку їм тут надають.

"Ми всі відчуваємо здорову повагу до того факту, що вони ставляться до Балморалу з великою любов'ю, ми визнаємо це і сподіваємося, що ми забезпечимо їм умови, в яких вони зможуть насолоджуватися", — додав місцевий бізнесмен.

Видання зазначає, що король і королева не єдині члени сім'ї, які почуваються досить комфортно в Баллатері. Принцеса Уельська також любить погуляти вулицями "королівського" села.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у перший місяць після перемоги в конкурсі.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.