Нове життя: серія стихійних лих перетворила улюблене місце туристів на місто-привид

У пустелі Каліфорнії розташоване місто, яке протягом десятиліть залишалося практично порожнім. Однак на початку 2010 року воно перетворилося з апокаліптичної пустки на витвір мистецтва.

Більшість жителів міста, відомого як Бомбей-Біч (США), залишили його в 1970-х роках після того, як унаслідок серії екологічних катастроф воно стало майже непридатним для життя. Про це пише The Insider.

Видання зазначає, що до цього можна було з упевненістю сказати, що Бомбей-Біч процвітав. Засноване на початку 1920-х років, місто розташувалося на березі моря Солтон, водойми, що утворилася випадково на початку 20 століття, коли іригаційна система річки Колорадо затопила цю територію.

Маса людей стала стікатися в Бомбей-Біч, щоб насолодитися всім, що могла запропонувати його незаймана берегова лінія. Однак золотим рокам не судилося тривати довго. Переживши руйнівні повені та підвищення рівня солі, що повільно знищувало морське життя, Бомбей-Біч перетворився на місто-привид, тінь свого ідилічного минулого.

Але на цьому історія не закінчується. На початку 2010-х років життя повернулося в Бомбей-Біч — завдяки мистецтву.

Серія стихійних лих зробила ландшафт практично непридатним Фото: David McNew

У період свого розквіту Бомбей-Біч, як кажуть, приймав до півмільйона відвідувачів щороку. Приїжджі насолоджувалися такими розвагами, як катання на водних лижах, риболовля та яхтинг. Він був настільки популярний, що навіть кілька відомих осіб — Френк Сінатра, The Beach Boys, Сонні Боно та інші — були помічені там.

Але все це закінчилося в 1970-х роках після того, як серія стихійних лих зробила ландшафт практично непридатним. Унаслідок повені, спричиненої ураганом Кетлін 1976 року, підприємства, розташовані найближче до берегової лінії в Бомбей-Біч, були закриті. Жителі, які проживали в будинках, розташованих близько до води, також були змушені переселитися.

Близько 230 людей досі живуть у місті. На початку 2010-х років вони почали ділити його з групами творчих людей, які приходили на Бомбей-Біч, щоб створювати там твори мистецтва.

На початку 2010-х років життя повернулося в Бомбей-Біч — завдяки мистецтву. Фото: David McNew

У 2015 році режисер Тао Располі став одним із засновників Бієнале Бомбей Біч, щорічного свята мистецтва, на якому художники перетворюють рештки міста на химерні інсталяції. Згідно з офіційним керівництвом фестивалю, Бієнале в Бомбей-Біч — це "інструмент, щоб посилити значною мірою невідому та ігноровану екологічну кризу, якою є море Солтон".

Серед найбільш вражаючих артінсталяцій останніх років — масив різнокольорових розфарбованих телевізорів усіх розмірів, розміщених навколо розпатланого трейлера. В інших роботах згадуються золоті роки Бомбей Біч і звертається увага на те, як екологічна катастрофа змінила ландшафт.

Раніше Фокус писав про "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів. Красиве село розташоване всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.