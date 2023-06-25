Два літаки Путіна повернулися в Москву після провального заколоту Пригожина (фото)

Після вильоту з московських аеропортів "перші борти" глави Кремля зникли з радарів над Твер'ю та Гатчиною.

Два літаки з авіаційного парку спеціального льотного загону "Россия", якими літає президент РФ Володимир Путін, повернулися в столицю Росії в ніч на 25 червня. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar, пише "Агентство".

Учора, 24 червня, близько 14:16 за московським часом із аеропорту "Внуково" в бік Санкт-Петербурга вилетів Іл96-300ПУ глави Кремля. Літак зник із радарів біля Твері, де розташована одна з резиденцій президента РФ. На ньому встановлено обладнання для управління армією.

За пів години другий президентський борт Ту-214ПУ вилетів зі столиці РФ також у Пітер. На ньому також є обладнання на випадок війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

Маршрут літака Іл-96-300ПУ Володимира Путіна Фото: Скриншот

Згідно з даними сервісу Flightradar24, перший літак Іл-96-300 ПУ в ніч на 25 червня близько 02:00 увімкнув систему виявлення над Тверською областю. Долетівши до Москви, він протягом 15 хвилин кружляв над підмосковним містом Чеховим і приземлився о 03:43.

Інший борт увімкнув систему виявлення о 01:13 також у районі Тверської області. Він приземлився в Москві о 01:50. Звідки летіли обидва літаки, невідомо.

Авіаційний парк спеціального льотного загону "Россия" надає літаки для перевезення президента й інших високопоставлених російських чиновників. Володимир Путін користується бортом із номером RA-96022, наприклад, 2018 року глава держави саме на ньому прилетів у Гельсінкі на зустріч із колегою зі США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, деякі російські ЗМІ припустили, що Володимир Путін вирушив у Пітер на тлі просування сил ПВК "Вагнер" до Москви. Однак прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, ніби Путін перебуває в Кремлі.

Також Фокус писав, що російські олігархи Потанін, Мантуров, Ротенберг і, ймовірно, молодший Ковальчук могли покинути Москву на тлі військового заколоту Євгена Пригожина та "вагнерівців".