Пасажири перелякані: члена екіпажу засмоктало у двигун літака під час посадки (фото)

Літак на той момент тільки-но прибув із міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і був повністю заповнений пасажирами, які були перелякані після страшного інциденту.

У США людина померла після того, як її засмоктало у двигун літака в міжнародному аеропорту Сан-Антоніо в штаті Техас. Про це пише Daily Star.

Шокуючий інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю 23 червня, коли рейс 111 авіакомпанії Delta Airlines прямував до виходу на посадку. У той час у літака був увімкнений тільки один двигун, у який і засмоктало безіменного члена екіпажу.

На місце події прибули бригади швидкої допомоги, але, за деякими даними, вони нічого не змогли зробити.

Зараз триває розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося.

"Ми вбиті горем і скорбимо про загибель члена авіаційної команди в Сан-Антоніо. Наші серця і повна підтримка з його сім'єю, друзями та близькими в цей важкий час", — сказав представник Delta Airlines.

Представники аеропорту зараз проводять розслідування разом із Національним авіаційним управлінням Фото: Ken5.com

Літак щойно прибув з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і в той момент був повністю заповнений пасажирами, які були перелякані після страшного інциденту.

Представники аеропорту заявили, що вони засмучені тим, що трапилося, і зараз проводять розслідування разом із Національним авіаційним управлінням.

Це був пасажирський дводвигунний літак Airbus A319, який наступного дня залишився на землі. Особа жертви поки що не розголошується. Відомо, що цей чоловік працював у компанії Unifi Aviation.

"Unifi Aviation глибоко засмучена загибеллю нашого співробітника в міжнародному аеропорту Сан-Антоніо під час трагічного інциденту, що стався пізно ввечері в п'ятницю, 23 червня 2023 року. Наші серця співчувають родині загиблого, і ми, як і раніше, зосереджені на підтримці наших співробітників на землі та забезпеченні їх турботою в цей час", — заявив представник компанії.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і у неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).

Також повідомлялося, що стюардеса погрожувала підірвати літак, щоб завадити колишньому хлопцю. Даніела Карбоне використовувала програмне забезпечення для спотворення голосу, щоб погрожувати пілоту.