Допоможуть від раку: проєкт у стилі Парку Юрського періоду може повернути вимерлі види рослин

Доктор Алекс Дейві впевнений, що популярний фільм "Парк Юрського періоду" надихнув низку вчених на грандіозні відкриття.

Фахівці хочуть відродити вимерлі дерева в межах проєкту в стилі Парку Юрського періоду. Про це пише Daily Star.

Проєкт здійснюється у зв'язку з тим, що 40% видів рослин перебувають під загрозою зникнення, що ставить під загрозу наш клімат, інші види та добробут людини.

Доктор Алекс Дейві з Королівського ботанічного саду Единбурга сказав, що такі фільми, як "Парк Юрського періоду", популяризували концепцію відродження давно вимерлих тварин, але до недавнього часу мало хто приділяв увагу численним видам рослин, які були втрачені.

"Зрештою, все життя на Землі залежить від рослин, але зміна клімату, інвазивні види та зміни в землекористуванні прискорюють темпи вимирання. Ніколи не знаєш, наскільки важливими можуть виявитися ці рослини — зокрема, можливо, в них містяться ліки проти таких хвороб, як рак", — заявив учений.

Видання зазначає, що в той час, як ДНК динозавра для воскресіння Ті-Рекса все ще "втікає" від вчених, насіння зберігається в центрах по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що всередині карстової воронки можуть мешкати нові види тварин. Китайські вчені з Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю виявили гігантську воронку минулого року. Тепер вони розмірковують про те, що ця діра може бути домом для нових видів тварин.

Також раніше повідомлялося, що дивних істот викинуло на узбережжя Британії. За словами директора зоопарку на острівці Англсі, найближчим десятиліттям морські чудовиська з тропічних вод почнуть переселятися до узбереж країни.