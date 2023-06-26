Небезпечні гості з морських глибин: дивних істот викидає на узбережжя Британії (фото)

За словами директора зоопарку на острівці Англсі, британцям щастило, оскільки види, що населяють місцеві води, здебільшого були нешкідливі. У найближче десятиліття морські чудовиська з тропічних вод почнуть переселятися до узбережжя країни.

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У зв'язку зі змінами температури води біля узбережжя Великої Британії можна побачити дедалі більше дивовижних, дивакуватих і небезпечних морських тварин. Про це в суботу, 23 червня повідомляє видання NorthWalesLive.

Оскільки температура морської води навколо Великої Британії продовжує підвищуватися з постійною швидкістю, з'являється низка незвичних і екзотичних морських видів, таких як медузи, акули і черепахи. Один з морських біологів напророкував, що процес (підвищення температури води — ред.) буде стрімко тривати.

За словами директора морського зоопарку на острівці Англсі в Уельсі Френкі Хобро, низка незвичних та екзотичних морських видів частіше відвідуватимуть британські береги, якщо нинішні тенденції збережуться.

"Морський зоопарк стежить за водами протоки Менай протягом останніх 16 років, і температура неухильно зростає. Із серпня по вересень у нас температура води 18-19°C, а іноді й 20°C. Це те, що ви очікуєте побачити в Середземному морі", — зазначив він.

Видання зазначає, що багато хто з нових морських мешканців біля узбережжя може становити велику небезпеку для любителів пляжного відпочинку.

Температура деяких вод біля узбережжя Великої Британії сягає 5 градусів вище за середню, у зв'язку з чим небезпечна медуза Португальський корабель або фізалія, яка водиться в тропічних і субтропічних океанах, припливає до узбережжя Британії в невеликій кількості. За словами Хобро, поки що спостерігаються невеликі екземпляри, оскільки Британія розташована прямо на краю їхнього ареалу проживання.

Медуза португальський корабель Медуза португальський корабель

Останніми місяцями на західному узбережжі Уельсу було помічено велику кількість медуз, а 15-16 червня біля берегів Англсі та узбережжя затоки Кардиган плавали три малих смугастика.

"Бочкоподібні медузи — це великі медузи, яких ми часто бачимо викинутими на берег. Це холодноводні медузи, і вони одними з перших припливають до британського узбережжя. У міру підвищення температури моря ми спостерігаємо їх на початку сезону", — розповів Френкі.

Бочкоподібна медуза, викинута на берег Фото: NorthWalesLive

"Якщо тенденція до потепління збережеться, протягом наступного десятиліття ми побачимо зміну різноманітності морського життя у водах Великої Британії. Ми вже бачимо (отруйних) риб фугу і спинорогів, яких ловлять тут у пастках для омарів, і їхня кількість, ймовірно, збільшиться. Блакитний тунець і короткопері акули-мако також стали частіше зустрічатися. Вони завжди були тут, але боялися наближатися до берега", — розповів Хобро.

17 травня косатка була зареєстрована біля Пулхелі, Гвінед. Раніше того ж місяця самка кашалота була викинута на берег і незабаром померла в Порт-Нейгл (Пекельна Паща) на півострові Ллін.

Останки шкірястої морської черепахи на березі Англсі Фото: NorthWalesLive

У січні 2023 року Морський зоопарк Англсі врятував і забрав на лікування рідкісний вид, що мешкає тільки в Мексиканській затоці, — маленьку шкірясту морську черепаху, після того, як її знайшли на одному з пляжів на мілині.

"Шкіряні морські черепахи харчуються медузами, і наприкінці літа їх можна знайти у водах Уельсу", — пояснив Френкі.

Він пояснив, що британцям дуже пощастило, оскільки види, що населяють британські води, здебільшого нешкідливі. Однак зазначив, що найближчими роками це може змінитися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що жителів невеликого містечка біля узбережжя Британії стали тероризувати величезні нахабні чайки.

Також нагадаємо, нещодавно з морських глибин до берегів Каліфорнії припливла рідкісна медуза-вбивця.