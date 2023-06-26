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Мир

Опасные гости из морских глубин: странных существ выбрасывает на побережье Британии (фото)

медуза, медуза на пляже, крупная медуза на пляже
Фото: NorthWalesLive | Температура морской воды вблизи Британии стремительно растет

По словам директора зоопарка на островке Англси, британцам везло, поскольку виды, населяющие местные воды, в основном были безвредны. В ближайшее десятилетие морские чудовища из тропических вод начнут переселяться к побережьям страны.

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В связи с изменениями температуры воды возле побережья Великобритании можно увидеть все больше удивительных, странных и опасных морских животных. Об этом в субботу. 23 июня сообщает издание NorthWalesLive.

Поскольку температура морской воды вокруг Великобритании продолжает повышаться с постоянной скоростью, появляется ряд необычных и экзотических морских видов, таких как медузы, акулы и черепахи. Один из морских биологов предрек, что процесс (повышений температуры воды — ред.) будет стремительно продолжаться.

По словам директора морского зоопарка на островке Англси в Уэльсе Фрэнки Хобро, ряд необычных и экзотических морских видов будут чаще посещать британские берега, если нынешние тенденции сохранятся.

"Морской зоопарк следит за водами пролива Менай в течение последних 16 лет, и температура неуклонно растет. С августа по сентябрь у нас температура воды 18-19°C, а иногда и 20°C. Это то, что вы ожидаете увидеть в Средиземном море", — отметил он.

Издание отмечает, что многие из новых морских обитателей у побережья могут представлять большую опасность для любителей пляжного отдыха.

Температура некоторых вод у побережья Великобритании достигает 5 градусов выше среднего, в связи с чем опасная медуза Португальский корабль или физалия, которая водится в тропических и субтропических океанах, выбрасывается на побережья Британии в небольшом количестве. По словам Хобро, пока наблюдаются некрупные экземпляры, поскольку Британия находится прямо на краю их ареала обитания.

Португальский корабль или физалия, медуза, ядовитая медуза кораблик Fullscreen
Медуза португальский корабль
Португальский корабль или физалия, медуза, ядовитая медуза кораблик Fullscreen
Медуза португальский корабль
Португальский корабль или физалия, медуза, ядовитая медуза кораблик
Португальский корабль или физалия, медуза, ядовитая медуза кораблик

В последние месяцы на западном побережье Уэльса было замечено большое количество медуз, а 15-16 июня у берегов Англси и побережья залива Кардиган плавали три малых полосатика.

"Бочкообразные медузы — это крупные медузы, которых мы часто видим выброшенными на берег. Это холодноводные медузы, и они одними из первых приплывают к британскому побережью. По мере повышения температуры моря мы наблюдаем их в начале сезона", — рассказал Френки.

Бочкообразная медуза, медуза на берегу Fullscreen
Бочкообразная медуза, выброшенная на берег
Бочкообразная медуза, медуза на берегу Fullscreen
Фото: NorthWalesLive
Бочкообразная медуза, медуза на берегу Fullscreen
Бочкообразная медуза, медуза на берегу
Бочкообразная медуза, медуза на берегу
Бочкообразная медуза, медуза на берегу

"Если тенденция к потеплению сохранится, в течение следующего десятилетия мы увидим изменение разнообразия морской жизни в водах Великобритании. Мы уже видим (ядовитых) рыб фугу и спинорогов, которых ловят здесь в ловушках для омаров, и их количество, вероятно, увеличится. Голубой тунец и короткоперые акулы-мако также стали чаще встречаться. Они всегда были здесь, но, боялись приближаться к берегу", — рассказал Хобро.

17 мая косатка была зарегистрирована у Пулхели, Гвинед. Ранее в том же месяце самка кашалота была выброшена на берег и вскоре умерла в Порт-Нейгл (Адская Пасть) на полуострове Ллин.

кожистая черепаха, редкая черепаха, кожистая черепаха на берегу Fullscreen
Останки кожистой морской черепахи на берегу Англси
Фото: NorthWalesLive

В январе 2023 года Морской зоопарк Англси спас и забрал на лечение редкий вид, обитающий только в Мексиканском заливе — маленькую кожистую морскую черепаху, после того, как ее нашли на одном из пляжей на мели.

"Кожаные морские черепахи питаются медузами, и в конце лета их можно найти в водах Уэльса", — объяснил Фрэнки.

Он пояснил, что британцам очень повезло, поскольку виды, населяющие британские воды, в основном безвредны. Однако отметил, что в ближайшие годы это может измениться.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что жителей небольшого городка у побережья Британии стали терроризировать огромные наглые чайки.

Также напомним, недавно из морских глубин к берегам Калифорнии приплыла редкая медуза-убийца.