Опасные гости из морских глубин: странных существ выбрасывает на побережье Британии (фото)

По словам директора зоопарка на островке Англси, британцам везло, поскольку виды, населяющие местные воды, в основном были безвредны. В ближайшее десятилетие морские чудовища из тропических вод начнут переселяться к побережьям страны.

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В связи с изменениями температуры воды возле побережья Великобритании можно увидеть все больше удивительных, странных и опасных морских животных. Об этом в субботу. 23 июня сообщает издание NorthWalesLive.

Поскольку температура морской воды вокруг Великобритании продолжает повышаться с постоянной скоростью, появляется ряд необычных и экзотических морских видов, таких как медузы, акулы и черепахи. Один из морских биологов предрек, что процесс (повышений температуры воды — ред.) будет стремительно продолжаться.

По словам директора морского зоопарка на островке Англси в Уэльсе Фрэнки Хобро, ряд необычных и экзотических морских видов будут чаще посещать британские берега, если нынешние тенденции сохранятся.

"Морской зоопарк следит за водами пролива Менай в течение последних 16 лет, и температура неуклонно растет. С августа по сентябрь у нас температура воды 18-19°C, а иногда и 20°C. Это то, что вы ожидаете увидеть в Средиземном море", — отметил он.

Издание отмечает, что многие из новых морских обитателей у побережья могут представлять большую опасность для любителей пляжного отдыха.

Температура некоторых вод у побережья Великобритании достигает 5 градусов выше среднего, в связи с чем опасная медуза Португальский корабль или физалия, которая водится в тропических и субтропических океанах, выбрасывается на побережья Британии в небольшом количестве. По словам Хобро, пока наблюдаются некрупные экземпляры, поскольку Британия находится прямо на краю их ареала обитания.

Медуза португальский корабль Медуза португальский корабль

В последние месяцы на западном побережье Уэльса было замечено большое количество медуз, а 15-16 июня у берегов Англси и побережья залива Кардиган плавали три малых полосатика.

"Бочкообразные медузы — это крупные медузы, которых мы часто видим выброшенными на берег. Это холодноводные медузы, и они одними из первых приплывают к британскому побережью. По мере повышения температуры моря мы наблюдаем их в начале сезона", — рассказал Френки.

Бочкообразная медуза, выброшенная на берег Фото: NorthWalesLive

"Если тенденция к потеплению сохранится, в течение следующего десятилетия мы увидим изменение разнообразия морской жизни в водах Великобритании. Мы уже видим (ядовитых) рыб фугу и спинорогов, которых ловят здесь в ловушках для омаров, и их количество, вероятно, увеличится. Голубой тунец и короткоперые акулы-мако также стали чаще встречаться. Они всегда были здесь, но, боялись приближаться к берегу", — рассказал Хобро.

17 мая косатка была зарегистрирована у Пулхели, Гвинед. Ранее в том же месяце самка кашалота была выброшена на берег и вскоре умерла в Порт-Нейгл (Адская Пасть) на полуострове Ллин.

Останки кожистой морской черепахи на берегу Англси Фото: NorthWalesLive

В январе 2023 года Морской зоопарк Англси спас и забрал на лечение редкий вид, обитающий только в Мексиканском заливе — маленькую кожистую морскую черепаху, после того, как ее нашли на одном из пляжей на мели.

"Кожаные морские черепахи питаются медузами, и в конце лета их можно найти в водах Уэльса", — объяснил Фрэнки.

Он пояснил, что британцам очень повезло, поскольку виды, населяющие британские воды, в основном безвредны. Однако отметил, что в ближайшие годы это может измениться.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что жителей небольшого городка у побережья Британии стали терроризировать огромные наглые чайки.

Также напомним, недавно из морских глубин к берегам Калифорнии приплыла редкая медуза-убийца.