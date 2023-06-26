"Флоренсія-13": бос мафії написав моторошну записку для банди перед смертю (фото)

Бос мафії Браян Кателланос, який помирав у в'язниці від раку, залишив послання з інструкціями, щоб його банда "не загинула" разом із ним.

У США 64-річний лідер банди "Флоренсія-13" Браян Кателланос провів у в'язниці суворого режиму понад 30 років. Чоловік помер від раку, але встиг залишити молодим бандитам останню записку, від якої холоне душа. Про це пише Daily Star.

Ув'язнений ватажок мафії, який відсидів 35 років за два вбивства, формував свідомість молодих членів банди на вулицях і за ґратами в Каліфорнії. 64-річний Браян Кателланос контролював одну з найбільших вуличних банд Лос-Анджелеса, "Флоренсія-13".

Після бійки в барі бандит заявив, що "добро в ньому відвернулося", і в люті вбив двох людей у Сан-Бернардіно.

Кателланос, який відбував своє покарання в камерах каліфорнійських в'язниць суворого режиму, спочатку в Пелікан-Бей, потім у Солано, понад три десятиліття, помер минулого тижня після боротьби з раком шлунка.

Кателланос залишив звід правил для бандитів "Флоренсія-13" Фото: Los Angeles Times

У результаті рідкісних судових розглядів перед смертю його звільнили з в'язниці через співчуття. Але на порозі смерті гангстер не хотів, щоб його улюблена "Флоренсія-13" звалилася і полетіла за ним у безодню.

Минулого місяця Кателланос написав свої інструкції для молоді банди, щоб забезпечити подальше процвітання організованого злочинного угруповання.

"Виберіть чотирьох представників. Двох молодих і двох старших. Молодь: Один середнього шкільного віку, один старшого шкільного віку. І двоє інших старших. Вони мають бути шановані своїми приятелями. Таким чином ви охоплюєте всі вікові групи, і вони знають, що роблять хлопці цього віку. Я знаю, коли я був молодим, я знав... тих, хто був активний, і тих, хто був задоволений просто приналежністю. Член, який перебуває в "поганому становищі", має бути вбитий, сказав Кастелланос, насміхаючись над ідеєю дозволити комусь "піти у відставку". Ми всі знаємо, що є тільки один вихід", — йшлося в записці, отриманій газетою Los Angeles Times.

Лідер банди керував своїм угрупованням перебуваючи за ґратами Фото: Los Angeles Times

У своїх записах, вилучених із камери в Солано перед звільненням, Кателланос виклав закон для банди, водночас виклавши своє бачення розвитку "Флоренсія-13".

Попри неможливість контакту із зовнішнім світом, коли пошту ретельно перевіряли, а телефони були заборонені, лідер банди керував своїм угрупованням, перебуваючи на відстані 700 миль, свідчать свідчення влади.

12 травня 2023 року Кастелланос вийшов із в'язниці штату Солано вільною, але вже помираючою людиною і провів решту днів у Кресент-Сіті з дружиною, двома дітьми і шістьма онуками.

Раніше Фокус писав, що фальшивому екстрасенсу загрожує 280 років за ґратами. Патріс Раннер організував шахрайство з листами від ясновидиці, в результаті якого жертви розлучилися з більш ніж 175 мільйонами доларів. Протягом 20 років чоловік обманом виманював гроші.

Також повідомлялося, що в Італії мафія намагалася заплатити родині хлопця, якого вбили "випадково". Члени угруповання переодяглися в поліцейську форму і розчинили тіло жертви в кислоті.