"Вусаті війни": чоловік і дружина беруть участь у конкурсах для людей із бородою (фото)

Аарон Джонстон і його дружина Наталі розповіли про те, як вони разом подорожують світом, беручи участь у різних конкурсах для людей з бородою. З 2015 року пара разом взяла участь у понад 170 змаганнях.

40-річний Аарон Джонстон зі США нещодавно посів друге місце в категорії "Goatee" на чемпіонаті світу 2023 року в Бургхаузені, Німеччина, 11 червня. Його 42-річна дружина Наталі посіла перше місце в категорії "реалістичний фрістайл для нереальних борід". Про це пише Daily Star.

Американець почав брати участь у змаганнях бороданів у 2014 році після перегляду телешоу "Вусаті війни". Пара з Айкена, штат Південна Кароліна, брала участь в одному й тому самому конкурсі всього через рік після цього, причому Наталі створювала свої бороди з нуля. Вони виступають у різних категоріях, але беруть участь в одних і тих самих змаганнях по всьому світу.

"У світі бороданів я так звана "вусата". Ви можете змагатися або в реалістичній повній бороді, або в креативній повній бороді. Вони можуть бути зроблені абсолютно з чого завгодно. Для реалістичної бороди я використовую синтетичне або справжнє волосся. Але ви можете зробити їх абсолютно з чого завгодно, наприклад, зі столових приборів або бекону — з усього, що тільки можна собі уявити, аби це мало форму бороди!" — розповіла Наталі.

Пара познайомилася 2001 року і була сусідами протягом семи років Фото: SWNS

Жінка додала, що це не зовсім очевидне хобі для дівчини, але їй воно дуже подобається.

"Я особисто допомагаю іншим жінкам вийти на сцену, щоб вони побачили, як це весело. Наступного разу, коли я бачу, як вони змагаються самі, то бачу, як їм це подобається. Мені подобається те, що коли ти одягаєш бороду на обличчя, ти стаєш іншою людиною. Ти можеш просто вийти на вулицю і повеселитися. Ти можеш провести вихідні з людьми, яких любиш. Це просто гарне проведення часу", — додала Наталі.

З 2015 року пара разом взяла участь у понад 170 змаганнях, проводячи більшість вихідних у поїздках до іншого міста. Аарон почав працювати з компанією з догляду за бородою Honest Amish після перемоги на чемпіонаті світу 2017 року.

В Аарона не було бороди до того, як він почав брати участь у змаганнях Фото: SWNS

Видання зазначає, що в американця не було бороди до того, як він почав брати участь у змаганнях. Тепер у його 27-дюймової (майже 69 см) бороди своя щоденна процедура догляду, що означає, що йому потрібно більше часу на підготовку, ніж його дружині.

"Мені завжди подобалося волосся на обличчі, але до 2010 року я мав бути чисто поголеним для своєї попередньої роботи. Доглядати за бородою дійсно набагато складніше, ніж ви думаєте. Деяким людям просто щастить більше, ніж іншим. Я ніколи не досягав кінцевої довжини, тоді як деякі люди роблять це досить швидко. Щодня я повинен думати про те, як захистити її", — розповів Аарон.

Пара познайомилася 2001 року і була сусідами протягом семи років, перш ніж їхня дружба переросла в романтичні стосунки. Пробувши разом лише шість тижнів, вони вирішили одружитися 2008 року. Ніхто з них не очікував, що волосся на обличчі стане їхнім спільним інтересом, але обидва визнають, що це хобі "зблизило їх як пару".

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