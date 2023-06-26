Приватні літаки, яхти і вілли: Пригожин веде розкішне життя, — Bild (фото)

Як зазначають журналісти, Євген Пригожин є мільярдером, який піднявся в 90-х, організовуючи банкети для верхівки Кремля. До цього він встиг відсидіти у в'язниці за низку злочинів.

Незважаючи на публічний імідж простого військового, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин є мільярдером і віддає перевагу розкішному способу життя. Про це пише Bild 26 червня.

За словами журналістів, Євген Пригожин розбагатів на гастробізнесі в 90-х, відсидівши перед цим у в'язниці за крадіжку, дитячу проституцію і шантаж. Бізнесмен займався організацією заходів для еліти Кремля, зокрема для Володимира Путіна.

Євген Пригожин, Володимир Путін і Джордж Бушн на обіді учасників саміту G8 у Росії

У джерелі зазначається, що Пригожин володіє приватним літаком, яхтою за мільйон доларів і розкішними віллами. Тільки одна його резиденція на березі Чорного моря, незаконно збудована в заповіднику, коштує майже 100 мільйонів євро.

Приватна яхта Пригожина

Вілпа Пригожина під Санкт-Петербургом

Серед захоплень Пригожина також значаться дорогі автомобілі та коні, а на весілля своєї дочки 2015 року він замовив для прикраси залу мільйон квітів. Крім того, дружина бізнесмена володіє низкою Wellness-центрів і шоколадною фабрикою.

Журналісти вважають, що після провального заколоту у РФ Пригожин деякий час не зможе користуватися своїм багатством як раніше. У статті також згадується про те, що його літак за 2 мільйони євро вже тривалий час перебуває в Німеччині через санкції.

Літак Євгена Пригожина в берлінському аеропорту BER

Нагадаємо, що згідно із заявою прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" кримінальну справу проти Євгена Пригожина буде припинено, а сам він "піде в Білорусь".

Ми також писали про те, що на думку колишнього керівника ЦРУ Дейвіда Петреуса, Євгену Пригожину може загрожувати ліквідація в Білорусі. Він зазначив, що засновника ПВК "Вагнер", ймовірно, здали нерви, що змусило його розвернутися на шляху до Москви.