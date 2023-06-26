Загрожує штраф або вʼязниця: турист видряпав на Колізеї імʼя нареченої (відео)

Одну зі стін амфітеатру Флавіїв у Колізеї чоловік спаплюжив заради розваги. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано закликав поліцейський негайно знайти туриста.

У Римі турист видряпав на одній зі стін Колізеї своє імʼя та імʼя своєї нареченої (Ivan+Haley 23). Тепер йому загрожує штраф у 15 тисяч євро або до пʼяти років вʼязниці. Подію зафіксували перехожі та опублікували на YouTube.

На відео молодий турист вирішив "створити" літери на одній зі стін амфітеатру Флавіїв. Так він порушив норми, які регулюються законодавством Італії.

У якийсь момент чоловік підіймає очі, бачить, що незнайомець знімає його на камеру. У відповідь він посміхається. Водночас автор зйомки висловив незадоволення такими діями.

Видання ANSA повідомило, що подію зафіксували на відео 23 червня. Згодом із соцмереж інформацію отримали й поліцейські.

На інцидент відреагував міністр культури Дженнаро Санджуліано. Він назвав поведінку туриста негідною, а також ознакою великої некультурності.

"Я сподіваюся, що той, хто зробив це в амфітеатрі Флавіїв, буде виявлений і покараний відповідно до наших законів", – заявив урядовець.

Реакція Археологічного парку Колізею та поліції

Адміністрація археологічного парку Колізей вже подала скаргу стосовно пошкодження амфітеатру Флавіїв. Це було зроблено у неділю, 25 червня, через два дні після публікації в Інтернеті відео спотворення об'єкта архітектури.

Співробітники правоохоронних структур наразі розслідують псування культурної спадщини та порушення правил міської поліції. З цим останнім епізодом за перші шість місяців 2023 року вже є кілька скарг на пошкодження Колізею.

Нагадаємо, наприкінці травня екоактивісти в Римі зіпсували басейн на 300 тисяч літрів води. Фонтан Треві активісти з організації Ultima Generazione засипали чорним вугіллям в знак протесту проти політики уряду щодо неготовності до зміни клімату, коли відбулася повінь на півночі Італії. Усіх ініціаторів заходу заарештували, їм висунули звинувачення у вандалізмі.