За даними журналістів, ексглава апарату Білого дому Марк Медовз писав мемуари, а Трамп показав йому секретний документ з планами напасти на Іран. Колишній президент злився на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США, адже він був проти цієї ідеї.

Експрезидент США Дональд Трамп показував помічникам секретні документи Пентагону з планами нападу на Іран. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двохвилинний аудіозапис розмови.

За твердженням каналу, у записі є важливі деталі доказу звинувачення в адресу Трампа від спецпрокурора Джека Сміта в неправильному поводженні з секретною інформацією.

Згідно з даними, у липні 2021 року колишній керівник апарату Білого дому Марк Медовз працював над написанням мемуарів. Трамп показував "секретну інформацію про план нападу на Іран" йому, видавцю і своїм двом співробітникам.

Як зазначає телеканал, двохвилинний аудіозапис може стати важливим доказом у справі про неналежне поводження із секретними документами.

"Трамп тоді був розлючений через статтю New Yorker про голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, в якій ішлося про те, що Міллі був проти нанесення удару по Ірану. Генерал хвилювався, що Трамп спровокує повномасштабний конфлікт", — зазначили журналісти CNN.

Представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чунг заявив, що цей аудіозапис зайвий раз доводить відсутність зломисних намірів у діях 45-го президента США.

Нагадаємо, що газета The New York Times з'ясувала, як Дональд Трамп платить за адвокатські послуги. За даними ЗМІ, він бере гроші, зібрані для передвиборчої кампанії до виборів 2024 року.

Частина опитувань показали високу ймовірність перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року. За такого сценарію лідер республіканців може запропонувати електорату задуматися про доцільність військової підтримки Києва.