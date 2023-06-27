Дональд Трамп платить за судові витрати грошима своїх виборців, — NYT

За словами журналістів, колишній президент США змінив правила розподілу пожертвувань. Тому він зміг перенаправити значну частину внесків на оплату своїх судових витрат.

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Колишній президент США Дональд Трамп залучає гроші, які він збирав для своєї передвиборчої кампанії до виборів 2024 року, для оплати адвокатських послуг. Про це повідомляє видання The New York Times.

За словами журналістів, малопомітна зміна в правилах збору коштів в Інтернеті дала можливість Трампу переспрямувати значну частину пожертвувань на виборчу кампанію для сплати рахунків на покриття його судових витрат.

За словами журналістів, коли Трамп розпочав свою кампанію на президентські вибори 2024 року, то на кожен долар, зібраний в Інтернеті, 99 центів ішло на агітацію. Однак десь у лютому чи березні 2023 року він скоригував цей поділ. Тепер частка пожертв для кампанії скоротилася до 90%, а 10% йде на комітет політичних дій "Порятунок Америки".

Видання пише, що таким чином на "Порятунок Америки" було спрямовано 1,5 млн доларів. Журналісти не змогли отримати коментар з цього приводу від прессекретаря Трампа Стівена Чунга.

Видання зазначило, що Дональд Трамп готується до розгляду щонайменше двох кримінальних справ. Його юридичні витрати можуть сягати мільйонів доларів.

У матеріалі йдеться, що згідно з документами, на початок 2023 року грошові кошти "Порятунок Америки" скоротилися до 18 мільйонів доларів. Решту було витрачено на заробітну плату співробітників, витрати на політичну діяльність Трампа минулого року, а 16 мільйонів доларів пішло на оплату юридичних рахунків.

Нагадаємо, що 13 червня Дональда Трампа формально заарештували в залі суду в Маямі, де відбувалося слухання за 37 кримінальними звинуваченнями у зберіганні секретних документів, змові з високопоставленим помічником з метою приховати їх від уряду і його власних адвокатів.

Крім того, 20 червня Трамп заявив, що затримав вторгнення РФ в Україну на кілька років. Експрезидент США переконаний, що за його правління Путін не зважився б на повномасштабну війну з Україною. Трамп підкреслив, що у нього міцні стосунки з президентом РФ.