По словам журналистов, бывший президент США изменил правила распределения пожертвований. Поэтому он смог перенаправить значительную часть взносов на оплату своих судебных издержек.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп привлекает деньги, которые он собирал для своей предвыборной кампании к выборам 2024 года, для оплаты адвокатских услуг. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам журналистов, малозаметное изменение в правилах сбора средств в Интернете дало возможность Трампу перенаправить значительную часть пожертвований на избирательную кампанию для уплаты счетов на покрытие его судебных издержек.

По словам журналистов, когда Трамп начал свою кампанию на президентские выборы 2024 года, то на каждый доллар, собранный в Интернете, 99 центов шло на агитацию. Однако где-то в феврале или марте 2023 года он скорректировал это разделение. Теперь доля пожертвований для кампании сократилась до 90%, а 10% идет на комитет политических действий "Спасение Америки".

Издание пишет, что таким образом на "Спасение Америки" было направлено 1,5 млн долларов. Журналисты не смогли получить комментарий по этому поводу от пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга.

Издание отметило, что Дональд Трамп готовится к рассмотрению как минимум двух уголовных дел. Его юридические расходы могут достигать миллионов долларов.

В материале сказано, что согласно документам, к началу 2023 года денежные средства "Спасение Америки" сократились до 18 миллионов долларов. Остальное было потрачено на заработную плату сотрудников, расходы на политическую деятельность Трампа в прошлом году, а 16 миллионов долларов пошло на оплату юридических счетов.

Напомним, что 13 июня Дональда Трампа формально арестовали в зале суда в Майами, где проходило слушание по 37 уголовным обвинениям в хранении секретных документов сговоре с высокопоставленным помощником с целью скрыть их от правительства и его собственных адвокатов.

Кроме того, 20 июня Трамп заявил, что задержал вторжение РФ в Украину на несколько лет. Экс-президент США убежден, что при его правлении Путин не решился бы на полномасштабную войну с Украиной. Трамп подчеркнул, что у него крепкие отношения с президентом РФ.